貢寮海岸車停一整天不見人影 義消潛水發現車主已死亡

基隆市陽姓男子昨到新北市貢寮區海岸失聯，救難人員今天在當地九孔池外水域發現他，已死亡。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市陽姓男子昨到新北市貢寮區海岸失聯，救難人員今天展開陸海空搜救，消防潛水人員上午在海岸九孔池外水域發現他，已死亡，全案交由警方調查。

新北市警、消昨晚6點47分接獲報案，指在貢寮區忠聖宮附近海岸有輛轎車，有人發現已停放一整天，車外有冰桶和浮潛裝備，卻遲遲未見有人出現擔心發生意外。

消防和岸巡人員在附近海岸搜尋，警方也查出車主50多歲陽男身分。家屬8點多到現場，表示楊男應該是開車到海邊採海菜。

救難人員昨晚9點多暫停搜救，今早再組隊在海岸搜尋，消防局除派橡皮艇在水面搜尋，並派25名警義消潛水人員下水搜救，內政部空中勤務總隊直升機也到場在空中協助搜索。瑞芳潛搜義消人員上午10點多在九孔池外水域的一處凹槽發現陽男，明顯死亡。