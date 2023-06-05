苗栗山林火災釀10警義消送醫 今早啟用直升機空中灑水

苗栗縣消防局今天上午7時啟用直升機前往空中灑水滅火，目前仍有底層悶燒，現場濃煙直竄天際。圖／苗栗縣消防局提供 苗栗縣大湖鄉新開村山區昨中午發生山林火災，受限地形及水源，且現場布滿枯樹、雜草，火勢撲滅困難，灌救過程中，一度造成9名消防人員及1名義消因吸入過多一氧化碳，造成身體不適，緊急送醫；苗栗縣消防局今天（5日）上午7時啟用直升機前往空中灑水滅火，目前仍有底層悶燒，現場濃煙直竄天際。

這起山林火災，由於四周布滿枯樹跟雜草，搶救十分不易，苗栗縣消防局出動大湖、三義及卓蘭分隊前往搶救，昨午3點左右，因風勢改變，高溫火勢瞬間轉向消防人員，造成現場9名消防人員及1名義消人員吸入高溫氣體及過多一氧化碳被緊急送醫。