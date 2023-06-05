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苗栗山林火災釀10警義消送醫 今早啟用直升機空中灑水
苗栗縣大湖鄉新開村山區昨中午發生山林火災，受限地形及水源，且現場布滿枯樹、雜草，火勢撲滅困難，灌救過程中，一度造成9名消防人員及1名義消因吸入過多一氧化碳，造成身體不適，緊急送醫；苗栗縣消防局今天（5日）上午7時啟用直升機前往空中灑水滅火，目前仍有底層悶燒，現場濃煙直竄天際。
這起山林火災，由於四周布滿枯樹跟雜草，搶救十分不易，苗栗縣消防局出動大湖、三義及卓蘭分隊前往搶救，昨午3點左右，因風勢改變，高溫火勢瞬間轉向消防人員，造成現場9名消防人員及1名義消人員吸入高溫氣體及過多一氧化碳被緊急送醫。
消防局表示，上午7點派遣直升機前往救援，並完成第一次灑水作業，現場仍可看到大量濃煙直竄天際，目前明火熄滅，剩餘底層火勢悶燒，空勤直升機共執行20梯次空中灑水，有效壓制明火，將持續申請空勤總隊吊掛水源滅火，並持續監控火場。至於詳細的起火原因，還有待火勢撲滅後，由相關單位進一步調查釐清。
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