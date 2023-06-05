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我是你的眼！視障男外出迷路 暖警伸援協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

家住台南中西區60歲重度視障陳姓男子，平時固定時間步行外出，路程約40分鐘後會返家，昨天清晨5點出門後逾2小時還未歸，家屬深怕發生意外，報警求助協尋，警方獲報後前往他住處周遭附近找回，解除這場驚魂記。

據了解，60歲陳姓男子為視障人士，平時固定時間由住處獨自步行前住健康路、體育路超商再返家，路程大約40分鐘，昨天清晨5點多出門後逾2小時未歸，家屬擔心發生意外，請求警方協助找尋。

台南市警二分局南門派出所警員張訓銘、黃致翔、女警詹雅淳接獲報案後，細心逐一調閱可能走失範圍附近監視器尋找陳蹤影，因清晨氣溫較低，陳僅身著單薄衣物，家屬十分心急與擔憂。

員警秉持同理心，立即於陳行走動線加強協尋，10分鐘後發現陳漫無目的獨自行走於台南大學第二停車場內，隨即調派警車載返回派出所休息與家人團聚，家屬對於警方熱心協助，迅速找回，感激不已。

陳表示，自己平常均是固定行走路線外出，不知道什麼原因亂了步調，失去了原有的方向感，腦中地圖瞬間空白，竟無法返家並迷失在路旁，就這樣四處摸索近1個多小時，還需要麻煩警方護送返家，非常感謝警方的熱心幫忙。

陳姓視障男子(中)外出迷路 ，台南市警二分局南門派出所警員黃致翔(左一)、女警詹雅淳(右一)即時伸援助返家。記者黃宣翰／翻攝
陳姓視障男子(中)外出迷路 ，台南市警二分局南門派出所警員黃致翔(左一)、女警詹雅淳(右一)即時伸援助返家。記者黃宣翰／翻攝

台南 視障人士 監視器

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