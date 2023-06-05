影／悚！妙齡女騎車行經中興新村 遭風箏線割喉
南投中興新村親情公園及上方大草坪，假日常見放風箏，23歲女子昨騎車行經竟遭尼龍風箏線割喉，所幸車速不快，及時煞停才未摔車，可連人帶車騎至對向車道，險象環生，脖子更被劃出一道道血印，包紮後無礙，但讓她餘悸猶存。
中興新村親情公園及上方大草坪因草地養護狀況佳，適合帶孩子放風奔跑，是當地熱門親子遊憩景點，尤其假日常有民眾會去該處放風箏，堪稱是「南投的風箏天堂」，未料昨天下午卻傳出尼龍風箏線割傷路過騎士的意外。
受傷的23歲高姓女子昨從中興新村欲前往草屯找親友，下午4時許騎車行經親情公園及上方大草坪之間的光華路時，突遭風箏線纏住脖子，她表示，因風箏線是透明的，當時完全沒看見，突然覺得脖子被勒住，下意識用手扯開，險些摔車。
她提到，事發當下，她車速不快，一手扯開風箏線，一手煞停也失去平衡，連人帶車衝去對向車道，還好對象沒車，否則後果不堪設想，停下來後，脖子感到疼痛，之後有家長來道歉，說是孩子爭搶風箏才飛到路上，並立刻開車帶她就醫。
而她到醫院就醫才知道脖子被風箏線劃出一道道血印，幾乎快要繞脖子一圈，護理師也告訴她再嚴重恐有生命上的危險，經包紮後雖無大礙，也已向警方報案，雙方進行調解賠償。但，現在想到仍感到相當害怕，心有餘悸，對騎車有恐懼感。
受傷民眾也事發影片PO上網提醒路過民眾要注意，家長務必要顧好風箏，別讓類似的狀況再發生。警方也呼籲，如果放風箏不管是斷線或風箏墜落不能再使用，都要善盡責任清除，若造成路人或騎士受傷等事故，嚴重者有過失致傷等刑責。
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