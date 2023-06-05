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高中生在大安濱海落海3天 遺體今天疑被沖上岸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

3名高中生前天到台中大安海濱樂園戲水，其中1名學生失蹤，疑被海浪捲入海中，陸海空連續二天持續搜救，今天是高中生失蹤第3天，今天早上有附近居民在岸際發現疑似高中生的遺體，海巡與警方到場將遺體覆蓋白布，已通知家屬到場確認中。

台中市消防局表示，搜溺勤務，昨天早上7點34分，由大安消防分隊、大甲分隊、幼獅分隊及第五大隊共出動消防車5輛、警備車1輛、消防人員7名、義消9名、2艘船艇、1台空拍機，由第五大隊組長王明輝帶隊前往搜救，並配合海巡署針對搜索責任區域進行搜尋；空勤總隊直升機也飛到上空協助搜尋。

前天下午4點多，3名年約18歲高中生到大安海濱樂園戲水，疑因瞬間漲潮，其中2人衝跑上岸，王姓男高中生遭海浪捲走。據目擊者指出，王生載浮載沉，一下子就不見蹤影。警消出動大批人力搜溺救援，空勤總隊也在上空盤旋協尋，期待佳音。

據了解，3名年約18歲的高中生到大安濱海樂園玩水，王姓高中生與吳姓、董姓友人到場玩水，3人徒步到沙灘區，疑因海水瞬間漲潮，王姓高中生遭強勁海浪沖走，吳、董驚險跑上岸並報警，飽受驚嚇，另二名同學心情低落，也受到極大驚嚇，失蹤高中生的家人連續二天到現場焦急等候。

三名高中生前天到台中大安濱海戲水，其中一人被浪捲入失蹤，今天早上疑似找到遺體，目前等家屬確認中。圖／民眾提供
三名高中生前天到台中大安濱海戲水，其中一人被浪捲入失蹤，今天早上疑似找到遺體，目前等家屬確認中。圖／民眾提供

失蹤 海巡署 空勤總隊

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