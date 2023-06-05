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河堤測試性能 4機車連環撞2死3傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

廿歲何姓男子昨天到屏東縣高樹鄉廣福大橋附近河堤防汛道路「測試機車性能」，兩名廖姓友人分騎機車陪伴，何男疑因不熟路況，迎面撞上對向四十歲董姓男子機車，兩名廖姓男子機車閃避不及，四輛機車連環撞，造成董男及十九歲廖男死亡，何男等三人輕重傷。警方到場發現機車碎片散落一百公尺範圍，研判撞擊力量大，不排除競速失控肇禍，正進一步調查。

據了解，何姓男子與四名友人，昨天分騎五輛機車從屏東市出發，原計畫要到霧台鄉遊玩，因天雨作罷；返程途中，一行人行經高樹鄉廣福大橋附近河堤防汛道路，何男突然想在防汛道路測驗自己騎乘的機車性能，加速從鹽埔鄉往高樹鄉方向行駛，十九歲、廿三歲兩名廖姓友人分騎機車陪同。

當時天雨路滑，何男疑不熟路況，半途迎面撞上對向董姓男子的機車，董男當時載廿八歲潘姓男子，三人都重摔倒地，跟隨何男的兩名廖姓男子機車閃避不及，也接著撞上，四輛機車連環撞，五人均受傷橫躺路上，路人見狀連忙報案。

警、消趕到時，董姓男子及十九歲廖姓男子已無生命跡象，送醫後傷重不治，何姓男子雙手骨折，潘姓男子右手骨折、胸痛，廿三歲廖男身體多處擦挫傷，送醫治療中。

由於機車支離破碎，碎片還散落達一百公尺範圍，警方研判撞擊力量大，不排除競速可能，已現場採證，報請檢察官今天相驗，釐清事故原因與肇事責任。

屏東縣 骨折

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