除役掃雷車鋼牙遭竊 苗縣府報警

苗栗市貓裏喵親子公園擺設的「水鴨子」前方犁形掃雷器有廿六支大鋼牙。圖／黃國鴻提供 一輛由苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會爭取，獲軍方撥贈給苗栗縣政府的除役LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車（俗稱水鴨子），擺設在苗栗市貓裏喵親子公園，昨天被朝聖的海陸退伍遊客發現掃雷車前裝設的犁形掃雷器廿六支大鋼牙，竟有廿四支被偷走。警方獲報研判鋼牙已失竊一段時間，應是集團所為，已展開調查。

「水鴨子」重達卅八公噸，長十二點一二公尺、寬三點九公尺，主要用途在登陸前先清掃灘岸地雷、障礙物，車輛前方的犁形剷刀式掃雷器（排雷犁），有「大鋼牙」之稱，可清除未爆殘雷。過去陸海空三軍演習搶灘攻擊時，水鴨子就曾登場亮相。

苗栗市貓裏喵親子公園擺設的「水鴨子」，昨天發現24支大鋼牙被偷走，苗栗縣政府已報警緝賊。記者范榮達／攝影

苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會創會會長黃國鴻說，這款掃雷車曾在越戰服役，我國共向美方購買六輛，目前均已除役；協會五年前向海軍陸戰隊指揮部爭取做為軍史觀賞用途，要經過美國同意，美國在台協會再函文國防部，突破各種困難，去年一月軍方才同意捐贈給苗栗縣府，運費十二萬元由協會出資。

黃國鴻指出，水鴨子僅二輛核撥到民間，一輛安置於東部花蓮縣吉安鄉，苗栗這輛去年二月在貓裏喵親子公園舉辦撥贈儀式，當時另爭取到一輛LVTP5R1兩棲登陸救濟車，一起陳列供遊客參觀。

昨天上午十時許，一名海軍陸戰隊退伍遊客前往公園看水鴨子，發現廿六支大鋼牙少了廿四支，只剩左右各一支，聯絡縣府、協會報案。

黃國鴻說，為了作戰時方便維修，鋼牙是活動式，只需鐵鎚、鉗子就可輕易拆卸，現場有發現疑似竊賊留下的鉗子；鋼牙是特殊鋼，一支重達三、四十公斤，搬運不易，且需要車輛運送，研判竊賊不只一人。

縣府水利處長楊明鐃得知水鴨子大鋼牙被偷直呼「離譜！」。警方昨前往採證，調監視器，並訪查資源回收場，正全力緝賊。