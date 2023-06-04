影／雨天屏東防汛道路試車4機車連環撞 疑因不熟悉路況「撞上友人」

屏東縣消防局4日下午4點4分接獲報案，高樹鄉廣福大橋河堤防汛道路車禍事故。警方初步調查，4輛機車連環撞，釀兩死三傷。20歲何男與4名友人原相約霧台遊玩，發現天氣不佳下毛毛雨，返程途中改到堤防試車，疑因不熟悉路況撞上對向董姓男子所騎機車，波及一旁陪測試騎機車的兩名廖姓友人，造成董男、19歲廖男傷重不治。

警方初步調查，何男等共5名友人先在屏東市集合到霧台鄉遊玩，途中因天氣因素作罷，返程時行經高樹鄉廣福大橋的河堤防汛道路，20歲何男為測試重機車性能，在防汛道路鹽埔鄉往高樹鄉方向試車，兩名友人廖男一旁陪騎。

過程中，何男疑因不熟悉路況，撞上對向騎機車路過40歲董男，董男後座載著28歲潘男，董男與何男對撞後，波及到騎在一旁兩名廖男，董男、19歲廖男送醫不治，警方報請檢方相驗。潘男右手骨折、胸痛。何男雙手骨折、23歲廖男身體多處擦挫傷。

現場機車被撞成幾乎成廢鐵，散落零件目測約100公尺，警方釐清肇事原因。警方提醒，防汛道路非屬一般道路，雖未禁止一般車輛通行，用路人仍須注意道路安全切勿有違規駕駛行為，隨時注意車前路況。