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影／樹林加油站20名高中生持械大亂鬥 11人動手移送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區今天凌晨發生20名青少年持械打群架，全都是高中生，因口角衝突進而在臉書互嗆，其中一方趁對方夜遊半路埋伏，在加油站分持瓦斯槍、鋁棒、折疊刀、安全帽攻擊，造成5人受傷，其中2人送醫，警方循線全數拘提到案。有動手的11人依聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

據了解，全案起因於巫姓、林姓2名同校學長、學弟，在學校因細故吵架產生嫌隙，最近又在臉書互嗆加深仇恨。後來巫姓學生得知對方昨晚與朋友共10人，一起到樹林區大同山夜遊，便另外找了9個人去路上埋伏。

甲方巫男等10人於今天凌晨2時許，尾隨乙方林男等10人進入樹林區中正路某加油站，衝出持瓦斯槍、鋁棒、折疊刀、安全帽攻擊，旋即騎機車逃逸。

警方獲報趕抵，只剩乙方10人在場，包括林男在內共5人的頭部和肢體都有擦挫傷，其中2人送醫包紮，沒有大礙。警方事後循線將甲方10人全數拘提到案，查扣瓦斯槍、鋼珠彈、鋁棒、折疊刀等器械。

警詢後連同乙方有還手打架的1人，總共11人依聚眾鬥毆、傷害、毀損罪嫌及違反社會秩序維護法函送新北地檢署及少年法庭。

新北市樹林區今天凌晨發生20名青少年持械打群架，全部都是高中生，因口角衝突進而在臉書互嗆，再引發分持瓦斯槍、鋁棒、折疊刀、安全帽互毆，造成5人受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區今天凌晨發生20名青少年持械打群架，全部都是高中生，因口角衝突進而在臉書互嗆，再引發分持瓦斯槍、鋁棒、折疊刀、安全帽互毆，造成5人受傷。記者林昭彰／翻攝

鬥毆 加油站

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