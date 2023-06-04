苗栗大湖木材堆起火風勢突變 10名警義消身體不適就醫

苗栗縣大湖鄉新開村山區大堆的廢木材今天中午發現起火，警義消人員灌救時風勢突然改變，造成10人身體不適，8人無大礙，2人住院高壓氧治療，因木材堆悶燒，現場還在持續灌救中。

苗栗縣政府消防局今天中午12點接獲報案，大湖鄉新開村十份山區發生山林火災，調派大湖、三義及卓蘭分隊人車趕往，現場燃燒廢木材堆及雜草，燃燒面積300多坪，由於在山谷內搶救不易，下午3點因風勢轉向，造成9名消防隊員及1名義消人員身體不適，消防局立即指派人員接替，火勢今天晚上8點還沒有熄滅，持續灌救中。

10人下午4點分別送大湖鄉大順醫院、苑裡李綜合醫院，及大甲光田醫院，其中5名警消因吸入過多一氧化碳，轉往大千醫院接受高壓氧，2人必須住院，並無生命危險，消防局將請地主說明，並釐清相關管理責任，依法查處。

縣長鍾東錦第一時間接獲報告，指示消防局長匡夢麟掌握火勢後續發展，並關心身體不適消防人員，明天一早將前往慰問。