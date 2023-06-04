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愛情騙子一次騙2女！她慘失積蓄480萬還被利用當車手

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

46歲李姓女子今年2月間在網路認識一名男網友，日前男網友宣稱想匯人民幣回台，要求李女借帳戶供匯款，這一借，帳戶被列警示，男子又要求李女領出150萬，她驚覺不對報案，新北市汐止警方埋伏面交地點，逮捕46歲廖姓女車手，調查後發現，廖女原來也是遇到愛情騙子，不僅被騙走480萬積蓄，還被利用當詐欺車手。

據了解，李女出借帳戶後，4月中旬接獲銀行通知帳戶有異常金流被警示凍結，她驚覺有異，尤其男子還要求將沒被凍結的150萬領出來，前往汐科火車站面交，李女報警，並與警方合作逮人。

廖女出現要拿錢，被埋伏警方當場逮捕，她一頭霧水，指稱是替男友收150萬元債務，警方了解後才知她也被愛情詐騙，甚至還被利用成車手。

廖女供稱在網路認識男子，期間男子不斷噓寒問暖，她誤信是真愛，雙方成網戀男女朋友，過程中對方說需要事業發展資金，廖女陸續匯出積蓄480萬。

愛情的騙子一次騙了2名女子，廖女損失積蓄還被利用當車手，不僅失財還要面對司法制裁，警方詢後依詐欺罪嫌將她送辦。

警方偵詢後將廖女依詐欺罪嫌送辦，也呼籲民眾提防，交友軟體、社群網站等網路交友陷阱多，容易遭受詐騙；網路談錢必有詐，千萬別讓網路愛情沖昏頭，也不要提供帳戶相關資訊，如遇有疑慮請先撥打165反詐騙專線查證。

愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
愛情騙子一次騙2女，其中1女還被騙走積蓄、利用當車手。記者李易昌／翻攝
廖女被騙走了愛情還騙走了積蓄，甚至被利用當成詐欺車手。記者李易昌／翻攝
廖女被騙走了愛情還騙走了積蓄，甚至被利用當成詐欺車手。記者李易昌／翻攝

車手 愛情 詐騙

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