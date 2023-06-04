愛情騙子一次騙2女！她慘失積蓄480萬還被利用當車手

46歲李姓女子今年2月間在網路認識一名男網友，日前男網友宣稱想匯人民幣回台，要求李女借帳戶供匯款，這一借，帳戶被列警示，男子又要求李女領出150萬，她驚覺不對報案，新北市汐止警方埋伏面交地點，逮捕46歲廖姓女車手，調查後發現，廖女原來也是遇到愛情騙子，不僅被騙走480萬積蓄，還被利用當詐欺車手。

據了解，李女出借帳戶後，4月中旬接獲銀行通知帳戶有異常金流被警示凍結，她驚覺有異，尤其男子還要求將沒被凍結的150萬領出來，前往汐科火車站面交，李女報警，並與警方合作逮人。

廖女出現要拿錢，被埋伏警方當場逮捕，她一頭霧水，指稱是替男友收150萬元債務，警方了解後才知她也被愛情詐騙，甚至還被利用成車手。

廖女供稱在網路認識男子，期間男子不斷噓寒問暖，她誤信是真愛，雙方成網戀男女朋友，過程中對方說需要事業發展資金，廖女陸續匯出積蓄480萬。

愛情的騙子一次騙了2名女子，廖女損失積蓄還被利用當車手，不僅失財還要面對司法制裁，警方詢後依詐欺罪嫌將她送辦。