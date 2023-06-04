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陸軍中校體測跳繩3分鐘突抽搐、5天後身亡 檢警相驗查死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市楊姓男子5月31日下午到國軍南區聯合測考中心接受定期體能測驗，跳繩3分鐘後突然倒地抽搐，醫官檢視即送往醫院急救，搶救5天後宣告不治，今天檢警相驗查死因。

年約44歲楊姓男子5月31日下午2點許到台南市白河區國軍南區聯合測考中心接受定期體能測驗，先做伏地挺身、仰臥起坐測驗後，休息至下午4點10分集合，下午4點26分開始跳繩，跳約3分鐘後，突然倒地抽搐，醫官聽到檢測官呼救後上前檢視，立即後送醫院，經急救5日後，於今天清晨6點7分宣告不治。

據悉楊男跳繩檢測現場為營區內柏油路面，進行測驗3分鐘疑倒地撞及腦部。

今天檢警相驗，檢方表示，屍體外觀無重大損傷，家屬表示，醫生說是腦出血，但因為欠缺病歷及醫院開立的診斷證明，為求慎重，法醫要求先調閱醫院的病歷，再查明真正死因。

男子在軍營跳繩測驗3分鐘後突然倒地送醫，5日後不治，檢警相驗查死因。圖／本報資料照片
男子在軍營跳繩測驗3分鐘後突然倒地送醫，5日後不治，檢警相驗查死因。圖／本報資料照片

台南 國軍

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