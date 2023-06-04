快訊

約女作家車上獨處…智庫副研究員曾柏文被指性騷 國民黨：已無合作關係

台大研究生劉家儀遭港警以煽動罪逮捕 校方回應了

知名財經專家帶你發財 高雄婦人險砸35萬因這事作罷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄陳姓婦人加入臉書股票社團討論飆股，因見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，親自教投資訣竅，心動下到銀行要匯款35萬元，行員察覺有異報警；警方查證匯款帳戶已被列警示，並秀出遭假「阮慕驊」詐騙一籮筐案例，陳才驚醒，險落入詐騙陷阱。

警方指出，61歲的陳姓婦人日前在臉書社團加入股票討論社團，後又加入line飆股群組，陳見群組竟是知名財經專家「阮慕驊」主持，對方還親切地給她很多投資建議，因有群友獲利數倍，只要經資金提供給團隊，致富後還可加入高階會員。

陳被投資群組的訊息洗腦，一心想發財，前天上午9時許，到大昌二路一家銀行匯款35萬，行員提問匯款原因，陳說要投資用，行員察覺有異通報警方。

三民二分局覺民所巡佐朱政評、警員潘冠利獲報趕抵銀行，警方查證後，發現陳婦匯款的帳戶已遭警示凍結，告知陳遇到詐騙集團，陳原本不相信，還指自己不想破壞老師的規矩。

警方隨即以手機搜尋相關詐騙新聞，秀出畫面給陳看，表示已有多人遭假的「阮慕驊」詐騙，還有人一口氣被騙300萬，警方勸陳這些都是投資詐騙案，不然我們警察不會花這麼多的時間和你解釋。

陳看著警方手機秀出的詐騙新聞案例，恍然大悟，自己險些成了詐騙集團肥羊，打消匯款致富念頭，感謝行員和警方勸阻，保住她的私房錢。

高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，警方發現匯款端遭警示，搬出案例教育勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，警方發現匯款端遭警示，搬出案例教育勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，警方勸阻，搬出案例教育，讓她打消念頭。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，警方勸阻，搬出案例教育，讓她打消念頭。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，所幸經行員和警方勸阻；圖為詐騙集團教陳匯款時勿說投資，可說要買家具的訊息。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，所幸經行員和警方勸阻；圖為詐騙集團教陳匯款時勿說投資，可說要買家具的訊息。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，所幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人加入股票投資群組，見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，心動下，到銀行匯款35萬，所幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 警察 團隊

延伸閱讀

搭船遊客嚇壞！高雄鼓山渡輪站旁漂全裸男浮屍 警方清查中

疫後第一個暑假前暖身 高雄各飯店搶商機祭好康吸客

高雄湖內分局1警員涉開不實罰單3萬交保 警局說話了

399元月票通勤好用也是觀光大補丸 7月納入台鐵高雄區間列車

相關新聞

搭船遊客嚇壞！高雄鼓山渡輪站旁漂全裸男浮屍 警方清查中

高雄鼓山區哨船頭船渠處今下午3時44分許被發現一具浮屍，搭乘渡輪的民眾發現後嚇得報警，高雄港務警察總隊、鼓山警分局獲報後...

屏東廣福大橋河堤旁疑多輛機車車禍 2人無生命跡象、3人輕重傷

屏東縣消防局今天下午4點04分接獲民眾報案，在高樹鄉廣福大橋附近河堤發現疑多輛機車車禍，到場發現，有2男失去生命跡象，3...

點完蚊香出門…台中屋主回家發現客廳、廚房都燒了

台中市南屯區忠勇路在今天下午2時許傳出火警，火勢在3時許撲滅。經查，現場是一棟住宅大樓，起火點位於2樓，住家內客廳、廚房...

印尼籍船員海上作業時被8公分魚鉤刺入胸口 海巡急救援

海巡署第8巡防巡今清晨6點接獲東港漁業電台通報，鵝鸞鼻東南方40浬1艘琉球籍漁船上，1名印尼籍船員作業時不慎遭8公分長的...

夏天狂吹冷氣！冷氣機火災7成電線短路 消防局籲定期檢查清潔

夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，主因電源線老化、受擠壓或...

桃園4寶媽家中急產破水 胎兒臍繞頸發紺…消防急救援

桃園市中壢區一名28歲陳姓孕婦懷孕40周，今上午10點左右羊水突然流出，在家中產下胎兒，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊接獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦