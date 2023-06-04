知名財經專家帶你發財 高雄婦人險砸35萬因這事作罷
高雄陳姓婦人加入臉書股票社團討論飆股，因見主講人是知名財經專家「阮慕驊」，親自教投資訣竅，心動下到銀行要匯款35萬元，行員察覺有異報警；警方查證匯款帳戶已被列警示，並秀出遭假「阮慕驊」詐騙一籮筐案例，陳才驚醒，險落入詐騙陷阱。
警方指出，61歲的陳姓婦人日前在臉書社團加入股票討論社團，後又加入line飆股群組，陳見群組竟是知名財經專家「阮慕驊」主持，對方還親切地給她很多投資建議，因有群友獲利數倍，只要經資金提供給團隊，致富後還可加入高階會員。
陳被投資群組的訊息洗腦，一心想發財，前天上午9時許，到大昌二路一家銀行匯款35萬，行員提問匯款原因，陳說要投資用，行員察覺有異通報警方。
三民二分局覺民所巡佐朱政評、警員潘冠利獲報趕抵銀行，警方查證後，發現陳婦匯款的帳戶已遭警示凍結，告知陳遇到詐騙集團，陳原本不相信，還指自己不想破壞老師的規矩。
警方隨即以手機搜尋相關詐騙新聞，秀出畫面給陳看，表示已有多人遭假的「阮慕驊」詐騙，還有人一口氣被騙300萬，警方勸陳這些都是投資詐騙案，不然我們警察不會花這麼多的時間和你解釋。
陳看著警方手機秀出的詐騙新聞案例，恍然大悟，自己險些成了詐騙集團肥羊，打消匯款致富念頭，感謝行員和警方勸阻，保住她的私房錢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言