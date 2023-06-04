快訊

約女作家車上獨處…智庫副研究員曾柏文被指性騷 國民黨：已無合作關係

台大研究生劉家儀遭港警以煽動罪逮捕 校方回應了

桃園4寶媽家中急產破水 胎兒臍繞頸發紺…消防急救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區一名28歲陳姓孕婦懷孕40周，今上午10點左右羊水突然流出，在家中產下胎兒，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊接獲消息趕往現場，發現產婦已生產過四胎，產道較為鬆弛才發生急產，所幸母子均安。

當時救護人員趕到現場，立即檢視新生兒狀況，發現有臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除臍繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激後，新生兒開始號啕大哭且皮膚逐漸潤紅，產婦的生命徵象也呈現穩定，救護人員以治療巾包覆新生兒避免失溫，立即將兩人送醫。

茄苳分隊表示，經歷過自然產、生過越多胎越容易發生急產，因為產道在生產後會較為鬆弛，子宮頸有擴張過較初產婦更容易發生急產，因此經產婦在分娩之前有時無明顯陣痛，常誤以為便意，如廁時就產下胎兒，所幸經治療後母子平安，結束一場驚魂。

桃園市消防局第一大隊茄苳分隊將母子送醫，所幸兩人皆平安。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第一大隊茄苳分隊將母子送醫，所幸兩人皆平安。記者周嘉茹／翻攝
桃園市中壢區一名產婦今羊水突然流出，在家中產下胎兒。記者周嘉茹／翻攝
桃園市中壢區一名產婦今羊水突然流出，在家中產下胎兒。記者周嘉茹／翻攝

新生兒 桃園

延伸閱讀

桃園7旬男忘拉手煞車 撞倒路邊14輛機車

桃園羊稠坑6旬登山客突心肌梗塞 救護員靠這關鍵搶命

影／猛打安全帽？桃園轎車擦撞機車 車上還有老婆小孩竟下來動粗！

中職／桃猿4.1局射穿江少慶 終破桃園假日沒贏球魔咒

相關新聞

搭船遊客嚇壞！高雄鼓山渡輪站旁漂全裸男浮屍 警方清查中

高雄鼓山區哨船頭船渠處今下午3時44分許被發現一具浮屍，搭乘渡輪的民眾發現後嚇得報警，高雄港務警察總隊、鼓山警分局獲報後...

屏東廣福大橋河堤旁疑多輛機車車禍 2人無生命跡象、3人輕重傷

屏東縣消防局今天下午4點04分接獲民眾報案，在高樹鄉廣福大橋附近河堤發現疑多輛機車車禍，到場發現，有2男失去生命跡象，3...

點完蚊香出門…台中屋主回家發現客廳、廚房都燒了

台中市南屯區忠勇路在今天下午2時許傳出火警，火勢在3時許撲滅。經查，現場是一棟住宅大樓，起火點位於2樓，住家內客廳、廚房...

印尼籍船員海上作業時被8公分魚鉤刺入胸口 海巡急救援

海巡署第8巡防巡今清晨6點接獲東港漁業電台通報，鵝鸞鼻東南方40浬1艘琉球籍漁船上，1名印尼籍船員作業時不慎遭8公分長的...

夏天狂吹冷氣！冷氣機火災7成電線短路 消防局籲定期檢查清潔

夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，主因電源線老化、受擠壓或...

桃園4寶媽家中急產破水 胎兒臍繞頸發紺…消防急救援

桃園市中壢區一名28歲陳姓孕婦懷孕40周，今上午10點左右羊水突然流出，在家中產下胎兒，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊接獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦