桃園4寶媽家中急產破水 胎兒臍繞頸發紺…消防急救援

桃園市中壢區一名28歲陳姓孕婦懷孕40周，今上午10點左右羊水突然流出，在家中產下胎兒，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊接獲消息趕往現場，發現產婦已生產過四胎，產道較為鬆弛才發生急產，所幸母子均安。

當時救護人員趕到現場，立即檢視新生兒狀況，發現有臍繞頸、發紺及無肌張力情形，救護人員協助排除臍繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激後，新生兒開始號啕大哭且皮膚逐漸潤紅，產婦的生命徵象也呈現穩定，救護人員以治療巾包覆新生兒避免失溫，立即將兩人送醫。

茄苳分隊表示，經歷過自然產、生過越多胎越容易發生急產，因為產道在生產後會較為鬆弛，子宮頸有擴張過較初產婦更容易發生急產，因此經產婦在分娩之前有時無明顯陣痛，常誤以為便意，如廁時就產下胎兒，所幸經治療後母子平安，結束一場驚魂。