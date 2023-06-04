嘉市路口竄出孩童遭機車撞上 女騎士、男童雙雙送醫

嘉義市有名女子騎機車行經世賢路時，疑因路口竄出1名6歲男童，閃避不及撞上雙雙倒地，消防局據報趕到現場，2人都只是擦挫傷，協助送醫後沒有大礙。相關肇事責任由警方調查釐清中。

消防局表示，今天上午9時57分接獲報案世賢路一段580巷附近發生交通事故，立即派人車前往救護。抵達時現場聚集不少民眾，初步了解，有名6歲男童疑從路邊衝到馬路上，剛好有名24歲女子騎車經過，閃避不及撞上男童雙雙倒地，突如其來的事故，男童家屬全跑出來關心。

救護員查看傷勢，女騎士手腳多處擦挫傷，男童遭撞後因臉部著地，導致右眼眉角處紅腫及手腳多處擦挫傷，突發的事故造成男童驚嚇緊緊抱著家人。經評估，2名傷者皆意識清楚，予清洗傷口、止血包紮，立即將2人送往醫院救治，肇事原因由警方調查處理中。

消防局呼籲，家長應教導孩童過馬路得看小綠人號誌、查看來車、揮動雙手、提醒駕駛等等，才能安全過馬路、平安回家。另外騎乘機車、駕駛車輛應遵守交通規則，行經路口應減速慢行，同時做好防衛性駕駛，多禮讓，方能減少事故發生，莫因一時輕忽而造成自己或他人受傷，得不償失。