浩克翻版？醉男敲超商玻璃、踹機車 2警處置遭攻擊辱罵

34歲陳姓男子今凌晨3時許喝爛醉，跑到新北市永和區永和路一段某超商外吵鬧，永和派出所警員獲報趕抵，陳男酒精沖腦敲打超商玻璃、推倒路旁機車，甚至將單車丟到馬路，警員上前制止反遭攻擊辱罵，陳男被帶回送辦，酒醒後才知鑄錯，還讓母親到派出所關切，懊悔不已。

據了解，陳男今凌晨喝醉酒後，走在永和路一段時，不僅推打路旁機車、還敲打超商玻璃，甚至抓起單車就往馬路上丟，警員蔡昱鵬、蘇郁婷獲報後趕抵，原要協助陳男送醫，但就在陳男上救護車時，他突然情緒失控攻擊辱罵2警。

蔡昱鵬手臂擦挫傷、蘇郁婷頭部挫傷，支援警力趕到合力與救護員壓制陳男，並將他帶返所安置法辦，隨後陳母趕至派出所關心，陳男酒醒後也懊悔不已，詢後仍依妨害公務、傷害、毀損罪嫌送辦。

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