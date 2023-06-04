聽新聞
test
0:00 / 0:00
浩克翻版？醉男敲超商玻璃、踹機車 2警處置遭攻擊辱罵
34歲陳姓男子今凌晨3時許喝爛醉，跑到新北市永和區永和路一段某超商外吵鬧，永和派出所警員獲報趕抵，陳男酒精沖腦敲打超商玻璃、推倒路旁機車，甚至將單車丟到馬路，警員上前制止反遭攻擊辱罵，陳男被帶回送辦，酒醒後才知鑄錯，還讓母親到派出所關切，懊悔不已。
據了解，陳男今凌晨喝醉酒後，走在永和路一段時，不僅推打路旁機車、還敲打超商玻璃，甚至抓起單車就往馬路上丟，警員蔡昱鵬、蘇郁婷獲報後趕抵，原要協助陳男送醫，但就在陳男上救護車時，他突然情緒失控攻擊辱罵2警。
蔡昱鵬手臂擦挫傷、蘇郁婷頭部挫傷，支援警力趕到合力與救護員壓制陳男，並將他帶返所安置法辦，隨後陳母趕至派出所關心，陳男酒醒後也懊悔不已，詢後仍依妨害公務、傷害、毀損罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言