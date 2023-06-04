騙人買13萬藥酒 警民合作「逮嫌入甕」

新北市板橋分警分局信義派出所上周五接獲7旬羅姓婦人報案，疑遭「藥酒詐騙」，板橋警方旋即成立專案小組，與羅婦合作誘使詐嫌「出洞」，成功逮獲35歲邱男，詢後依法送辦。

據了解，羅婦上周四前往板橋某醫院看診，才踏出醫院就被一對男女纏上，兩人一搭一唱稱她走路不穩，若不注意恐中風，鼓吹她喝藥酒，隨後羅婦便搭上他們的車前往三重某處，在被不斷洗腦之下，羅婦提領13萬2100元，買了一大甕藥酒。

羅婦返家後驚覺被騙，趕緊向警方報案，警方成立專案小組並與羅婦合作，誘使邱男前往羅婦家附近時，警方上前逮補，起獲贓款13萬2100元、一大甕藥酒，警方詢後依詐欺、違反藥事法等罪嫌送辦。

板橋分局長黃南山呼籲，患有疾病應尋求醫院診治並服用藥師處分用藥，切勿上網或向不明人士購買處方藥品，未經由醫師診斷即擅自購買服用處方藥品，沒有注意正確用量用途、禁忌及副作用等，甚至摻加其他成分，有可能傷害身體，且無法申請國內藥害救濟，花錢又傷身。如有身體不適，應就醫或循正當管道取得我國核准之藥品，並服用合法製藥廠所製造之產品。

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