北市6旬運將酒駕載客 遇警心虛連闖3紅燈下車「裝沒事」
張姓男子是計程車駕駛，日前跟友人在外聚餐飲酒，心存僥倖開車回家，因沒繫安全帶遭巡邏員警攔下，他心虛逃逸，闖紅燈逆向甩開警察，將車臨停路邊、下車裝沒事；警方鎖定他行蹤，在捷運站外逮到他，他酒測值每公升0.71毫克，警詢後依法送辦。張男不只遭法辦、吃上違規罰單，還被廢止執業登記證，得不償失。
中正第一分局介壽路派出所上月20日凌晨12點多巡邏，發現張姓計程車駕駛（66歲）沒繫安全帶載客，上前示意要他靠邊停車，沒想到他不接受攔查，還加速連闖3個紅燈逃逸。
警方在後跟隨，同時呼叫無線電請求支援，張男趁隙關大燈、逆向闖巷弄內，接著找停車格停車，跟後座友人下車「裝沒事」。警方調閱監視器畫面，發現他們在捷運善導寺站附近，立刻上前逮人。
警方10分鐘內就把人逮到，由於張男不配合盤查，員警遂將張男和同車後座友人許翁（82歲）一起帶回帶出所。警方在所內釐清張男身分，並對他實施酒測，他酒測值每公升0.71毫克，明顯超標，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，闖紅燈等違規情事一併製單舉發。
據了解，張男有兩次酒駕前科（2010年、2017年），當天跟友人許翁在中正區某熱炒店聚餐喝酒，自認「酒量好」，熱情開車載許翁回家。由於道交條例去年修法，同車乘客針對18歲以下、70歲以上者不罰，許翁經簡單偵詢，警方便讓他離開。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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