中捷事件後落實精進程序 中捷昨模擬訓練大型異物入侵
中捷事件震驚全台，台中捷運公司昨凌晨進行大型異物入侵模擬訓練，模擬異物掉落至軌道區，並設定列車行進中、停靠月台等2種情境，驗證精進後的標準作業程序，如險阻手勢、阻擋車門或月台門關閉、隨車員啟動緊急煞車等，以及各單位搶救應變、搶修能力等，透過演練持續檢討，確保行車安全。
中捷指出，發生塔吊吊臂掉落軌道後，中捷全面檢討，修訂9項標準作業程序，並辦理多次相關人員訓練、小規模演練，昨凌晨於北屯總站至舊社站間，舉行大型異物入侵演練，落實精進作法。
此次模擬演練設定2種情境，一為列車停靠北屯總站二月台，經車站保全發現軌道區有掉落物，第一時間以險阻手勢（雙手高舉交叉揮舞）阻止列車出發並通報站長，隨車員接收到保全手勢後即壓下列車緊急煞車鈕並通報行控中心，成功阻止列車出發，有效避免列車事故發生。
二為列車已經出站，隨車員發現前方軌道有塔吊掉落，立即按壓駕駛台列車緊急煞車按鈕，實施全線列車駐留月台，通知成立緊急應變中心及現場指揮所管制現場。
隨車員檢視車廂內、車頭、走道間隙及軌道區，並清查車廂內及軌道區旅客狀況，消防隊抵達，立即展開車廂及車下救援行動，並將重傷旅客送醫。
中捷各維修單位搶修人員抵達現場，調度工程車聯結故障列車拖救回北屯機廠，搶修作業完成，行控中心執行巡軌作業，確認軌道各項系統皆正常後恢復運轉。
中捷公司表示，本次演練動員120人參與，包含消防局支援現場救災、傷患搶救及警察局捷警隊協助現場管制等作業。中捷公司深刻檢討，持續精進各項緊急應變措施，加強緊急應變能力，秉持安全至上精神，提供安全乘車環境。
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