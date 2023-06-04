搭公車不滿被糾正站在門邊 婦人大吵司機報警
新北市昨晚有1名婦人搭公車，因司機請她不要站在安全門邊而暴怒，隨即走向駕駛座大聲理論，司機擔心影響行車安全，直接停車中止服務並報案請求協助，警方到場協調後，雙方各自離去，吵架影片事後被貼上網，引起網友論戰。
據了解，這是1輛三重客運805線公車，昨晚9時許，郝姓司機指稱發現施姓婦人從台北市西門站上車之後，就一直站在安全門邊，因此用麥克風廣播請她不要站在門邊，以免發生危險。
婦人不滿被糾正，走向駕駛座大聲理論，雙方吵了起來，車上其他乘客開始拿起手機錄影，當時司機已將車停下，告誡對方：「妳現在在干擾我開車，妳知道嗎？」但婦人不願罷休繼續吵，最後司機直接將車開到新北市三重區成功路的站牌停下，報警處理。
其他乘客紛紛下車，但在員警趕抵之前，婦人仍留在車上繼續吵架，不僅跟司機吵，還跟博愛座上的老伯吵，司機告訴她：萬一出了意外我有責任，妳自己上網看，有太多站在門邊受傷的案例。他同時還對造成不便，向其他乘客道歉、說明：「若等出了意外再來討論，都來不及了」。
最後經警方調解，雙方表示誤會一場，不願再追究，員警抄登資料後，雙方各自離去。吵架的影片被貼到網路社群，引發不少議論，有人認為司機告誡婦人的態度，若能和緩一點，就不會發生爭執。
但更多人認為，公車安全門邊地板清清楚楚寫著「禁止站立」警語，司機又要開車又要注意車內乘客狀況，一整天不知道要廣播提醒幾次，萬一發生意外還要擔責任，奉勸大家將心比心。
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