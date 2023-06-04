大雨中排除停電狀況 台電谷關服務所「副所長」回程撞山壁亡
台電一輛工程車昨晚行經台中和平谷關便道時，疑失控撞山壁，張姓駕駛被夾在車門和座椅間，被救出時已死亡，事故原因由警方調查中。
台中區營業處上午說，昨晚8時50分接獲停電通報，指和平區東關路一段、台電巷一帶因大雨造成線路瞬跳，曾瞬停32戶，6秒後經台電自動化系統復電，立刻恢復供電完成。張（49歲）前往巡視現場，將現場跳脫的開關恢復，欲在離開現場時發生憾事。
台電說，張是台電谷關服務所配電高級技術專員，實際上谷關服務所編制上並無「副所長」一職，但他在台電服務逾23年，資歷完整且經驗豐富，所以同仁均尊稱其為「副所長」。
張長期於東勢、谷關及梨山地區服務，對於山區之各項電力維護及檢修工作相當熟稔。當蘇迪勒、梅姬等風災重創中部山區電力建設時，對於協助山區救災及電力復舊作業不遺餘力，加上他待人和氣、工作態度積極，平日深受同仁們的愛戴及長官肯定。
對於此次發生的憾事，台電總處之主管及台中區處人員上午已在第一時間趕往事故現場，全力協助家屬相關後事處理。對於失去一名優秀同仁，表示哀痛與不捨。
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