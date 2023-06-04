竹縣加強取締「未停讓行人」 建議學童過馬路舉手與揮手

針對全國各地接連發生汽機車未停讓行人，釀成傷亡事故意外，甚且被外國媒體評為「行人地獄」，新竹縣道路交通安全聯席會報於會中提出「提升行人交通安全」改善對策，包括在設有行人號誌的路口推動「行人專用時相」及「行人早開時相」時制調整、嚴格執法取締違規以及加強宣導等。

新竹縣交通旅遊處長戴志君指出，7月中前將完成縣內70餘所學校設有行人號誌的路口推動「行人專用時相」及「行人早開時相」等號誌時制調整，提升行人「行的安全」，改善用路環境，以保障用路人交通安全，降低行人事故發生。

在執法面，自5月1日至12月31日，配合警政署執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，新竹縣計畫重點執法項目包括路口不停讓行人；非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開；人行道違規停車與違規臨時停車；慢車轉向不暫停讓行人優先通行；行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路以及取締道路障礙等。

在教育宣導面，為強化學童經過路口時安全，鼓勵學童舉手提升能見度，並製作正確穿越道路教學影片，加強指導學童安全穿越道路注意事項，例如「停看轉揮動」、穿越前看左看右再看左、身高矮小者舉手揮動示警等安全動作。

在新竹縣竹北及湖口肇事率高的路段，以新竹客運公車車體廣告加強停讓行人主視覺宣導，並以路口大型LED電視牆及跑馬燈，密集播放路口停讓行人影片，同時針對教育局及警察局專案計畫，特以影音新聞及臉書為題報導，提高宣導層級。

此外，新竹區監理所也以「行人安全形象廣告」為主題拍攝溫馨微電影，以顛覆「行人地獄」印象，並再次喚醒社會大眾對行人安全共同的重視，更邀集九大運輸業代表與各道安小組聯合於交通流量大且事故排名前三的縣政九路與光明六路交岔口共同舉辦「路口停讓」宣導快閃活動，強化路口停讓認知。