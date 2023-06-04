台電谷關工程車撞山壁意外 台電：車輛滑動原因還待調查

一輛台電工程車昨晚行經台中和平時，在谷關便道疑失控撞山壁，張姓駕駛是外線配電員，被夾在車門和座椅間，被救出時已死亡，事故原因由警方調查中。

和平警分局谷關派出所昨晚11點30分接獲報案，在和平區中橫便道谷關管制站往梨山方向6.7公里處發生台電工程車碰撞山壁事故，駕駛1人受困，立即派遣警員蔣桂林處理，谷關消防分隊前往救援。

員警到場發現，台電工程車左側撞擊山壁，車輪陷於水溝，外線配電員49歲張男被夾於駕駛座車門及座椅之間，立即聯絡谷關工務段派機具到場處理，經現場消防人員搶救，初判張男頭骨、胸骨骨折、口、鼻出血，已無生命跡象。

台電台中區處上午說，該處凌晨零時39分獲報，指張姓同仁使用升空工程車完成事故搶修後，昨晚11時25分欲收回升空車外伸撐座時，車體滑動，他為了緊急上車制止車輛滑動，不幸遭車輛夾在山壁間，消防隊救出時頭部遭擠壓已無生命跡象。