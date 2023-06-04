台電谷關工程車撞山壁意外 台電：車輛滑動原因還待調查
一輛台電工程車昨晚行經台中和平時，在谷關便道疑失控撞山壁，張姓駕駛是外線配電員，被夾在車門和座椅間，被救出時已死亡，事故原因由警方調查中。
和平警分局谷關派出所昨晚11點30分接獲報案，在和平區中橫便道谷關管制站往梨山方向6.7公里處發生台電工程車碰撞山壁事故，駕駛1人受困，立即派遣警員蔣桂林處理，谷關消防分隊前往救援。
員警到場發現，台電工程車左側撞擊山壁，車輪陷於水溝，外線配電員49歲張男被夾於駕駛座車門及座椅之間，立即聯絡谷關工務段派機具到場處理，經現場消防人員搶救，初判張男頭骨、胸骨骨折、口、鼻出血，已無生命跡象。
台電台中區處上午說，該處凌晨零時39分獲報，指張姓同仁使用升空工程車完成事故搶修後，昨晚11時25分欲收回升空車外伸撐座時，車體滑動，他為了緊急上車制止車輛滑動，不幸遭車輛夾在山壁間，消防隊救出時頭部遭擠壓已無生命跡象。
台電說，有關媒體報導車輛滑動原因為車輛未拉手煞車，但並非是已確定的車輛滑動原因，至於實際造成事件之主因，還待警方現場事故調查及檢察官相驗後才能確認。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言