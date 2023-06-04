台南女童車禍亡 余父：她帶天命喚醒社會重視行人安全

台南市北區成功路行人穿越道5月8發生母女遭撞1死1傷車禍，余家人昨天為小妹妹舉行人生「畢業典禮」。余父今天凌晨在臉書PO文感謝各界關懷，同時指女兒可能生來帶天命，她用不到3歲的生命來喚醒政府及社會大眾對於路上行人的重視。

余父表示，2年8個月前，女兒誕生在新冠肺炎時代，她沒有被疫情擊倒，但26天前卻在守規矩守秩序的斑馬線上喪失她幼小的生命。台語有1句話是這麼說：「是運不是命，是命躲不過」，發生悲劇的當下，他只能強忍悲痛往前走，因為還有太太需要照顧。

余父說，要讓女兒的犧牲有價值，台灣不重視行人安全的問題，長久以來一直存在，「我想這不單單是政府的責任，包含我自己在內的所有人都需要正視這個問題，我們每個人都有走在路上，穿越斑馬線的時候，也只有每個人將心比心，才有辦法改變這不重視行人的環境」。

他說，喪失愛女的痛，不是言語能形容、不是文字能敘述，許多網友說他好堅強、理智，其實認識他的人都知道他是性情中人、個性也火爆，當妻小車禍案從1件小社會新聞演變到眾所矚目的全國新聞，他告訴自己一定要冷靜，不能讓女兒的命白白犧牲。

「因為女兒是善良活潑、愛笑的孩子，她不希望我是用憤怒來處理她的事情」，余父說，女兒在引靈的當天對他上了一課，讓他能非常理智的面對後來的事情。事發之後，他只能對自己、對太太、對家人朋友說女兒或許是個帶天命的孩子，她用不到3歲的生命來喚醒政府及社會大眾對於行人的重視，也謝謝各級政府長官針對此事件發布的改善措施，或許這些措施會造成我們每個人的麻煩，但他相信每個人在開車、騎車時多花幾分鐘，來換1條寶貴生命，絕對值得。