流浪小貓受困汽車引擎蓋 喵喵叫求救警冒雨成功救援

士林天母派出所警員陳建中、巡佐王凱弘，日前獲報流浪小貓受困汽車引擎蓋，隨即冒雨救援，以貓罐頭氣味及手機播放貓咪叫聲，吸引蜷縮在小空間的小貓緩帽靠近，成功救援，小貓已通知北市動保處人員接回安置。

天母派出所指出，今年4月19日深夜11時許，婁姓女子報案稱聽聞汽車引擎蓋內傳出貓叫聲，懷疑有小貓受困，執勤的警員陳建中、巡佐王凱弘趕赴現場，確實有虛弱的喵喵叫，但下大雨視線不佳，看不清引擎蓋底部狀況。

警方指出，派出所同仁因照顧民眾拾獲的貓咪，熟悉貓咪習性，隨即至超商購買貓罐頭，嘗試利用食物引誘流浪貓，持現場的塑膠軟管，抹貓罐頭氣味，伸入引擎蓋底部，誘導蜷縮的流浪小貓，同時播上youtube上的貓咪叫聲，降低小貓戒心。