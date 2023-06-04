快訊

影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

MLB／情定紅人！林盛恩6日舉辦加盟記者會 身價將揭曉

降血脂、護心血管、防泌尿道感染 詳解洛神花功效及食用禁忌

流浪小貓受困汽車引擎蓋 喵喵叫求救警冒雨成功救援

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林天母派出所警員陳建中、巡佐王凱弘，日前獲報流浪小貓受困汽車引擎蓋，隨即冒雨救援，以貓罐頭氣味及手機播放貓咪叫聲，吸引蜷縮在小空間的小貓緩帽靠近，成功救援，小貓已通知北市動保處人員接回安置。

天母派出所指出，今年4月19日深夜11時許，婁姓女子報案稱聽聞汽車引擎蓋內傳出貓叫聲，懷疑有小貓受困，執勤的警員陳建中、巡佐王凱弘趕赴現場，確實有虛弱的喵喵叫，但下大雨視線不佳，看不清引擎蓋底部狀況。

警方指出，派出所同仁因照顧民眾拾獲的貓咪，熟悉貓咪習性，隨即至超商購買貓罐頭，嘗試利用食物引誘流浪貓，持現場的塑膠軟管，抹貓罐頭氣味，伸入引擎蓋底部，誘導蜷縮的流浪小貓，同時播上youtube上的貓咪叫聲，降低小貓戒心。

當小貓緩緩靠近時，警員陳建中伸手進引擎蓋內側，順利拉起小貓，成功救援，第一時間放進懷中取暖，婁姓女子也提供浴巾助小貓取暖，並讚揚警方熱心救援流浪貓。獲救的小貓已通知動保處接回安置。

士林天母派出所警員陳建中、巡佐王凱弘冒雨救援受困的流浪小貓。記者蕭雅娟／翻攝
士林天母派出所警員陳建中、巡佐王凱弘冒雨救援受困的流浪小貓。記者蕭雅娟／翻攝
士林天母派出所警員陳建中、巡佐王凱弘冒雨救援受困的流浪小貓。記者蕭雅娟／翻攝
士林天母派出所警員陳建中、巡佐王凱弘冒雨救援受困的流浪小貓。記者蕭雅娟／翻攝
員警以塑膠軟管前端沾抹貓罐頭氣味，伸入引擎蓋底部，誘導蜷縮的流浪小貓靠近，順利救援。記者蕭雅娟／翻攝
員警以塑膠軟管前端沾抹貓罐頭氣味，伸入引擎蓋底部，誘導蜷縮的流浪小貓靠近，順利救援。記者蕭雅娟／翻攝
員警購買貓罐頭。記者蕭雅娟／翻攝
員警購買貓罐頭。記者蕭雅娟／翻攝

小貓 貓咪 建中

延伸閱讀

小黑貓卡水溝洞口救起來「慘遭斷頭」？網瘋傳驚世照：以為是悲劇結果是社死

騎士不爽差點被撞捶車主引擎蓋 慘遭6打1受傷

小三花貓出生還沒滿月！「血脈壓制」10秒打趴比自己大2倍的巨鼠飼主嚇傻

下暴雨被迫搬家！超機靈貓媽媽帶全家「移民消防車定居」：長期飯票穩了

相關新聞

影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水，其中1名學生失蹤，疑被海浪捲入海中，陸海空今天持續搜救，眾人都期待今天能傳出好消息...

台電工程車在谷關便道撞山壁 外線配電員被夾擊死亡

一輛台電工程車昨晚行經台中和平在谷關便道，疑失控撞山壁，張姓駕駛是外線配電員，被夾在車門和座椅間，被救出時已死亡，事故原...

台南女童車禍亡 余父：她帶天命喚醒社會重視行人安全

台南市北區成功路行人穿越道5月8發生母女遭撞1死1傷車禍，余家人昨天為小妹妹舉行人生「畢業典禮」。余父今天凌晨在臉書PO...

警車行經無號誌路口未禮讓行人 南警：違規舉發懲處

台南市警二分局博愛派出所警員，昨天下午3點多巡邏，行經北門路1段無號誌路口，被民眾檢舉未禮讓行人優先通行並將此事PO上網...

竹市東門圓環畫槽化線挨批交通陷阱 網友嘲諷歡迎臨停

新竹市地狹人稠，為改善交通環境，新竹市府進行東門圓環人行環境第三工區改善工程，決議不再擴增該處人行道，多出來的空間改設槽...

影／大雨路滑保時捷撞分隔島 翻車撞倒路燈和警方監視器

台中地區今天凌晨大雨，一輛保時捷車行經梧棲區台灣大道，疑地面積水溼滑，車失控撞上分隔島後翻車，撞倒路燈也撞損警方監視器，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦