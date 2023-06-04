竹市東門圓環畫槽化線挨批交通陷阱 網友嘲諷歡迎臨停

新竹市地狹人稠，為改善交通環境，新竹市府進行東門圓環人行環境第三工區改善工程，決議不再擴增該處人行道，多出來的空間改設槽化線及雙紅線禁止汽機車停放，卻有民眾反映，車道上出現一大塊禁止區域，既不給人走、又禁行汽機車，彷彿是交通違規陷阱區；臉書地方社團昨晚也有民眾拍照發文，發現槽化線上總有一堆汽車違停，且一旁就是派出所，希望警方加強取締。

警方指出，有收到民眾反映，將提高見警率，由員警在該處行人穿越頻繁處執勤，讓市民增加安全感，警方也會加強取締，淨空槽化線及雙紅線馬路空間。

新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，沿著圓環人行道可再通往護城河前往新竹火車站、東門城與圓環、州圖、美術館、新竹州廳等市區重要歷史古蹟。

市府市府去年展開東門圓環人行道二期改善工程，將9處街廓分3區施工改善。今年4月起至6月展開東門圓環人行環境二期最後的第三工區改善工程，市府指出，考量第三工區範圍道路寬度較為狹窄，評估車行交通安全後決定將街廓改善維持現有人行空間。

市府說，民眾反映的東門圓環人行環境第三工區改善工程街廓槽化線設計，先前有先與里長、居民和相關單位溝通、協調及評估，因該區管線鋪設複雜，考量當地文昌街、東門街路寬相較東門圓環其他路口狹窄，加上交通流量大易形成交通瓶頸，為維護行人與車輛安全，該處街廓維持既有範圍改善人行道，但改設槽化線維持圓環完整性及行車及行人空間順暢，未來若有違規停車行為，將由警方依規辦理。

民眾反映，市府近期進行的東門圓環人行環境改善工程不僅未增加人行空間，反把人行空間改畫為槽化線，讓行人不能走、車子不能壓線行駛；有網友在臉書社團新竹爆料公社發文，指該處槽化線有多輛汽車違停，還嘲諷稱「東門圓環有專屬停車位！歡迎臨停、常駐」。