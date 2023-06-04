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高雄5歲男童和父母逛商場走失 馬路哭喊：媽媽不見了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄徐姓5歲男童昨日下午和父母到左營大路逛街，趁母親挑衣服時，一溜煙走出店外迷路，在路邊哭喊找媽媽；警方獲報趕抵，男童哭成淚人兒：「媽媽不見了」，只知父親開白色車，警方安撫他情緒，因母親報警，得知警方陪在男童身邊，著實鬆了一口氣。

警方指出，5歲的徐姓男童昨天下午3時許，和父母到左營大路商場逛街，當時父母正在挑選衣服，男童一時無聊，走出店外，不小心迷路，因看不到父母身影，男童急哭，有店家見狀趨前關心，在馬路邊放聲大哭：「我要找媽媽」。

左營警分局舊城派出所警方獲報趕抵現場，詢問男童，男童哭喊「媽媽不見了」，警方問男童知不知道媽媽的名字、電話，他止不住哭聲，後僅回答爸爸開白色車。

正當警方極力安撫徐童情緒時，因徐母打110報案，指兒子走失，徐父則沿路搜尋，看到警方陪在走失的兒子身邊，放下心中大石。

男童看到父親，不斷低聲啜泣，後緊牽著父親的手，走回母親身邊，徐姓夫婦感謝警方協助，讓一家人得以團圓。

高雄5歲徐姓男童和父母逛左營大路的商場走失，在馬路邊哭喊：媽媽不見了，警方安撫情緒，男童父親獲報到場，安心牽著兒子離開。記者石秀華／翻攝
高雄5歲徐姓男童和父母逛左營大路的商場走失，在馬路邊哭喊：媽媽不見了，警方安撫情緒，男童父親獲報到場，安心牽著兒子離開。記者石秀華／翻攝

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