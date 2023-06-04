高雄5歲男童和父母逛商場走失 馬路哭喊：媽媽不見了

高雄徐姓5歲男童昨日下午和父母到左營大路逛街，趁母親挑衣服時，一溜煙走出店外迷路，在路邊哭喊找媽媽；警方獲報趕抵，男童哭成淚人兒：「媽媽不見了」，只知父親開白色車，警方安撫他情緒，因母親報警，得知警方陪在男童身邊，著實鬆了一口氣。

警方指出，5歲的徐姓男童昨天下午3時許，和父母到左營大路商場逛街，當時父母正在挑選衣服，男童一時無聊，走出店外，不小心迷路，因看不到父母身影，男童急哭，有店家見狀趨前關心，在馬路邊放聲大哭：「我要找媽媽」。

左營警分局舊城派出所警方獲報趕抵現場，詢問男童，男童哭喊「媽媽不見了」，警方問男童知不知道媽媽的名字、電話，他止不住哭聲，後僅回答爸爸開白色車。

正當警方極力安撫徐童情緒時，因徐母打110報案，指兒子走失，徐父則沿路搜尋，看到警方陪在走失的兒子身邊，放下心中大石。