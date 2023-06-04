影／嬤接歹徒綁孫電話險病發 下一秒見愛孫仍在氣掛斷

台中市警局各分局近日安排「犯罪預防宣導團」，前往校園宣講，鎮平國小王姓男童前天在女警宣講時，分享自己七旬阿嬤被詐騙的經歷。他說，當天他明明在客廳看電視，卻聽到阿嬤接電話的聲音十分驚慌，在家跑來跑去，後來阿嬤看到他時，鬆一口氣「還以為你被綁走了」，還氣得切斷電話，引來同學哈哈大笑。

第四警分局表示，有鑑於詐騙手法層出不窮，為廣徵防詐小尖兵，前天由女警率「犯罪預防宣導團」，前往往鎮平國小宣講，其中一名王姓男童分享自己七旬阿嬤被歹徒詐騙的案例，他說，阿嬤當天不知道他在客廳看電視，結果接到歹徒綁架電話，對方跟阿嬤說，他已經被綁架，阿嬤說「嚇的差點心臟病發」，結果在家跑來跑去搬救兵時，才發現他在家，也氣得把電話掛斷。

分局表示，當天王童分享該故事後，除了引來同學哈哈大笑之外，也紛紛分享自己家人被詐騙的經驗，包括歹徒利用電話費沒繳、瓦斯費逾期的簡訊行騙，在教室裡引發廣泛迴響，女警也趁機提醒，與詐騙集團交手，先掛斷電話是最直接的反制之道。

分局指出，除了女警的宣講外，也有利用警政署在今年5月5日「全民反詐啟動日」的記者會精華，剪輯成影片，播放給學童了解，影片中有行政院長、百工百業的老闆、以及名人藝人等，另外也結合有獎徵答，希望加深學童印象，也提醒學童，可以成為宣導種子，提醒家長接收到不明的可疑訊息，做好查證工作，將正確防詐知識從小紮根。