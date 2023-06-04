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影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水，其中1名學生失蹤，疑被海浪捲入海中，陸海空今天持續搜救，眾人都期待今天能傳出好消息。

台中市消防局表示，搜溺勤務，今天早上7點34分，由大安消防分隊、大甲分隊、幼獅分隊及第五大隊共出動消防車5輛、警備車1輛、消防人員7名、義消9名、2艘船艇、1台空拍機，由第五大隊組長王明輝帶隊前往搜救，並配合海巡署針對搜索責任區域進行搜尋；空勤總隊直升機也飛到上空協助搜尋。

昨天下午4點多，3名年約18歲高中生到大安海濱樂園戲水，疑因瞬間漲潮，其中2人衝跑上岸，王姓男高中生遭海浪捲走。據目擊者指出，王生載浮載沉，一下子就不見蹤影。警消出動大批人力搜溺救援，空勤總隊也在上空盤旋協尋，期待佳音。

據了解，3名年約18歲的高中生到大安濱海樂園玩水，王姓高中生與吳姓、董姓友人到場玩水，3人徒步到沙灘區，疑因海水瞬間漲潮，王姓高中生遭強勁海浪沖走，吳、董驚險跑上岸並報警，飽受驚嚇。

3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水1人失蹤，陸海空今天持續搜救。圖／台中市消防局提供
3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水1人失蹤，陸海空今天持續搜救。圖／台中市消防局提供
3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水1人失蹤，陸海空今天持續搜救。圖／台中市消防局提供
3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水1人失蹤，陸海空今天持續搜救。圖／台中市消防局提供
3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水1人失蹤，陸海空今天持續搜救。圖／台中市消防局提供
3名高中生昨天到台中大安海濱樂園戲水1人失蹤，陸海空今天持續搜救。圖／台中市消防局提供

空勤總隊 漲潮 空拍機

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