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高雄男操作機台遭斷指 攔小黃半路又出車禍警鳴笛開道

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子在高雄工廠操作機台，不慎右手小指被切斷，林情急下卻未叫救護車，攔了一輛計程車，結果小黃在88快速道路遭追撞，警方到場處理車禍，見林手包塑膠袋，袋中都是血，因車流量多，火速讓林坐上警車，沿路鳴警笛將他送醫治療。

台88快速道路接近鳳山路段，5月25日上午9時起，發生一起3車追撞車禍，所幸車上無人受傷，鳳山警分局過埤派出所巡佐林盛健及警員許家誠獲報趕抵現場處理事故。

警方見前方的計程車車上坐了乘客林姓男子（47歲），林男右手包著塑膠袋，袋中滿是鮮血，嚇了一跳，林表情痛苦說，稍早前在工廠操作機具時，不慎右手小指被切斷，在工廠前緊急攔了一輛計程車要到醫院就醫，沒想到卻發生車禍。

警方見車禍當下雖已有管制燈及三角錐疏導車流，但當時上班車流量大，要等救護車到現場需一段時間，為了爭取林斷指的黃金救援時間，先請他坐上警車，並請另一組警網出車支援處理事故。

警方沿路鳴警笛將林送往高雄榮總急救，10公里路程僅花了10分鐘即順利將林送抵醫院，及時爭取接回斷指的時效。

高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞，警方見林遭斷指，火速鳴警笛將他送醫治療，及時爭取斷指救援黃金時間。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞，警方見林遭斷指，火速鳴警笛將他送醫治療，及時爭取斷指救援黃金時間。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞，警方見林遭斷指，火速讓他坐上警車，鳴警笛順利將他送抵醫院治療。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞，警方見林遭斷指，火速讓他坐上警車，鳴警笛順利將他送抵醫院治療。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞，警方見林遭斷指，火速讓他坐上警車，鳴警笛將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子在工廠操作機台，右手小指被切斷，情急下攔小黃，結果在88快速道路遭追撞，警方見林遭斷指，火速讓他坐上警車，鳴警笛將他送醫治療。記者石秀華／翻攝

車禍 計程車

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