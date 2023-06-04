女子求職被要求申辦網路帳戶 差點變成詐騙人頭

38歲葉姓女子經由通訊軟體求職時認識暱稱「許小姐」，她謊稱為產經特區投資開發公司員工，要求葉女得先提供銀行帳戶，並開通網銀設定，葉女信以為真，前天到台南市西門路某銀行申辦網路帳戶。行員關懷提問發現，葉女對於工作項目、方式等內容都一知半解，察覺有異報警合力阻詐。

台南市警海安派出所警員洪正偉、袁禎懋，本月2日上午10點多獲西門路銀行通報，疑似有人遭到詐騙。葉姓女子在Line通訊軟體求職時認識暱稱為「許小姐」的人，許女謊稱為「產經特區投資開發有限公司」員工，她告訴葉女，如欲求職要先提供銀行帳戶且要開通網銀設定，並將許女所提供兩個帳戶設定為約定帳戶最高額度，並要葉女匯款2000元以確認帳戶可使用。

行員關懷提問發現葉女匯款理由顛三倒四，對方還指示葉女，到銀行申辦時，行員要是問到這兩個約定帳戶是誰，葉女要說一個是自己的姐姐，另外一個是朋友，想一起做團購約定轉帳會比較方便。

洪正偉、袁禎懋告訴葉女這些「嚨細假」，民眾損失的不只積蓄賠下去，還可能淪為詐騙集團共犯。這類網路兼職詐騙，瞄準的就是民眾，想輕鬆賺錢心理，徵人廣告不外乎打著，薪資優渥、內容簡單，最重要還不會直接說明工作內容，要你加LINE細聊，一步步把妳推向深淵。葉女驚覺遭人詐騙，取消匯款念頭，並極力感謝警方協助。