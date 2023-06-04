快訊

蘋果Apple Watch再曝光新專利！加入「後鏡頭」感應Face ID 當控制器操作AR、VR虛擬實境

遇到性騷擾該如何自保 律師陳孟秀教3招

女子求職被要求申辦網路帳戶 差點變成詐騙人頭

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

38歲葉姓女子經由通訊軟體求職時認識暱稱「許小姐」，她謊稱為產經特區投資開發公司員工，要求葉女得先提供銀行帳戶，並開通網銀設定，葉女信以為真，前天到台南市西門路某銀行申辦網路帳戶。行員關懷提問發現，葉女對於工作項目、方式等內容都一知半解，察覺有異報警合力阻詐。

台南市警海安派出所警員洪正偉、袁禎懋，本月2日上午10點多獲西門路銀行通報，疑似有人遭到詐騙。葉姓女子在Line通訊軟體求職時認識暱稱為「許小姐」的人，許女謊稱為「產經特區投資開發有限公司」員工，她告訴葉女，如欲求職要先提供銀行帳戶且要開通網銀設定，並將許女所提供兩個帳戶設定為約定帳戶最高額度，並要葉女匯款2000元以確認帳戶可使用。

行員關懷提問發現葉女匯款理由顛三倒四，對方還指示葉女，到銀行申辦時，行員要是問到這兩個約定帳戶是誰，葉女要說一個是自己的姐姐，另外一個是朋友，想一起做團購約定轉帳會比較方便。

洪正偉、袁禎懋告訴葉女這些「嚨細假」，民眾損失的不只積蓄賠下去，還可能淪為詐騙集團共犯。這類網路兼職詐騙，瞄準的就是民眾，想輕鬆賺錢心理，徵人廣告不外乎打著，薪資優渥、內容簡單，最重要還不會直接說明工作內容，要你加LINE細聊，一步步把妳推向深淵。葉女驚覺遭人詐騙，取消匯款念頭，並極力感謝警方協助。

市警二分局提醒，詐騙集團利用網銀約定轉帳的功能，快速且又可轉出大量金額，也能避開臨櫃行員的關懷提問，民眾求職應多查證，妥善保管個人金融帳戶資料，個資不外露，以免落入詐騙集團的利用，淪為人頭帳戶的陷阱，得不償失，有任何問題可撥打反詐騙諮詢專線165或110報案電話查詢。

不法分子利用LINE指示內容誘使求職民眾受騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容誘使求職民眾受騙。記者黃宣翰／翻攝
葉女遭到電信徵才詐騙，警員和銀行行員合力阻詐。記者黃宣翰／翻攝
葉女遭到電信徵才詐騙，警員和銀行行員合力阻詐。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 求職 台南

延伸閱讀

投資虛擬貨幣穩賺不賠? 花蓮婦被詐705萬警逮2車手送辦

一家四口出遊訂雙人房 入住被收人頭費！她曝「跟官網不同」氣退房

大陸人才吸引力前10大城市曝光 上海這項指標居冠

不想畢業即失業 如何求職加分？新北市圖6月教策略

相關新聞

盼能終結行人地獄！父為3歲女辦「人生畢典」 母坐輪椅送別

台南3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死、母親重傷住院，事發26天後，余父知道女兒喜歡熱鬧，為她辦一場溫馨「人生畢業典禮...

苗栗鬧區麵店氣爆 祖孫三代重傷

苗栗市南苗鬧區昨天發生牛肉麵店嚴重氣爆意外，造成四人輕重傷，其中在店內備餐的祖孫三代燒傷嚴重，送醫救治。意外發生時，烈焰...

坐輪椅男子基隆正濱漁港墜海 救起命危送醫

基隆市正濱漁港今晚近9時，有民眾目擊一名坐輪椅男子落海，消防人員趕往救援，9時53分救起，但生命垂危送醫搶救中，落海原因...

苗栗苑裡工廠廢棄物暗夜大火 3個小時撲滅要查起火原因

苗栗縣苑裡鎮一家生產熱熔膠、發泡材料工廠，廠區戶外堆積大批塑膠發泡料及布料廢棄物昨天深夜突然起火，消防人員約3個小時撲滅...

女子求職被要求申辦網路帳戶 差點變成詐騙人頭

38歲葉姓女子經由通訊軟體求職時認識暱稱「許小姐」，她謊稱為產經特區投資開發公司員工，要求葉女得先提供銀行帳戶，並開通網...

悶死久病老父 女服藥尋短獲救

嘉義縣竹崎鄉和平村前晚驚傳人倫悲劇。盧姓女子疑不堪照護父親壓力，竟用枕頭將久病老父悶死再尋短，並留遺書寫道，「爸爸我帶走...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦