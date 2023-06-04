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苗栗苑裡工廠廢棄物暗夜大火 3個小時撲滅要查起火原因

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮一家生產熱熔膠、發泡材料工廠，廠區戶外堆積大批塑膠發泡料及布料廢棄物昨天深夜突然起火，消防人員約3個小時撲滅火勢，環保人員也到場了解，起火原因進一步調查中。

苗栗縣政府消防局昨天深夜11點12分接獲報案，苑裡鎮苑東里一家工廠廠區戶外堆積廢棄物起火，調派苑裡、通霄、三義、後龍分隊10車、19人趕往灌救，起火的廢棄物易燃，火勢相當猛烈，今天凌晨2點20分火勢熄滅，燃燒面積100多坪。

初步調查現場是塑膠發泡料及布料廢棄物起火，縣府環保局稽查人員也趕到了解，沒有造成嚴重空氣汙染，近來縣內廢棄物亂倒及火災案件頻傳，消防局、環保局及警察局將進一步調查，釐清起火原因。

苗栗縣苑裡鎮一家工廠堆積大批塑膠發泡料及布料廢棄物昨天深夜突然起火，火勢相當驚人，消防人員約3個小時撲滅火勢。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮一家工廠堆積大批塑膠發泡料及布料廢棄物昨天深夜突然起火，火勢相當驚人，消防人員約3個小時撲滅火勢。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮一家工廠堆積大批塑膠發泡料及布料廢棄物昨天深夜突然起火，火勢相當驚人，消防人員約3個小時撲滅火勢。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮一家工廠堆積大批塑膠發泡料及布料廢棄物昨天深夜突然起火，火勢相當驚人，消防人員約3個小時撲滅火勢。圖／民眾提供

廢棄物 苗栗縣 空氣汙染

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