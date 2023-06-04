苗栗苑裡工廠廢棄物暗夜大火 3個小時撲滅要查起火原因
苗栗縣苑裡鎮一家生產熱熔膠、發泡材料工廠，廠區戶外堆積大批塑膠發泡料及布料廢棄物昨天深夜突然起火，消防人員約3個小時撲滅火勢，環保人員也到場了解，起火原因進一步調查中。
苗栗縣政府消防局昨天深夜11點12分接獲報案，苑裡鎮苑東里一家工廠廠區戶外堆積廢棄物起火，調派苑裡、通霄、三義、後龍分隊10車、19人趕往灌救，起火的廢棄物易燃，火勢相當猛烈，今天凌晨2點20分火勢熄滅，燃燒面積100多坪。
初步調查現場是塑膠發泡料及布料廢棄物起火，縣府環保局稽查人員也趕到了解，沒有造成嚴重空氣汙染，近來縣內廢棄物亂倒及火災案件頻傳，消防局、環保局及警察局將進一步調查，釐清起火原因。
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