新北石碇深夜驚傳火燒車 起火原因待查

曾姓男子3日深夜駕車行經新北市石碇區北47線道，汽車引擎室突然冒煙並起火，連忙逃下車並立即報案求救，消防人員迅速趕抵並撲滅火勢，但該車已燒得只剩骨架，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局3日晚上11時44分接獲40多歲曾姓男子報案表示，車行經新北市石碇區北47線道，汽車在行進間汽車引擎室突然冒煙並起火，嚇得連忙逃下車報案求助。

曾男報案地點為石碇區北47線6公里處，石碇及深坑消防分隊立即出動多輛消防車迅速趕抵，消防人車到達時，整輛豐田汽車已明顯冒出火煙，立即布水線灌救並撲滅火勢，未有人員傷亡。

據了解，這起汽車火警不排除疑似汽車線路短路引起，但確實起火原因有待消防局火調人員後續進一步調查釐清。