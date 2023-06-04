新北石碇深夜驚傳火燒車 起火原因待查

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

曾姓男子3日深夜駕車行經新北市石碇區北47線道，汽車引擎室突然冒煙並起火，連忙逃下車並立即報案求救，消防人員迅速趕抵並撲滅火勢，但該車已燒得只剩骨架，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局3日晚上11時44分接獲40多歲曾姓男子報案表示，車行經新北市石碇區北47線道，汽車在行進間汽車引擎室突然冒煙並起火，嚇得連忙逃下車報案求助。

曾男報案地點為石碇區北47線6公里處，石碇及深坑消防分隊立即出動多輛消防車迅速趕抵，消防人車到達時，整輛豐田汽車已明顯冒出火煙，立即布水線灌救並撲滅火勢，未有人員傷亡。

據了解，這起汽車火警不排除疑似汽車線路短路引起，但確實起火原因有待消防局火調人員後續進一步調查釐清。

新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，平時車輛應定期保養，檢查線路是否老舊，駕駛時應注意有無警示燈亮起，若不幸發生火災，應立即逃出並打119報案，告知明顯火警發生地點，讓消防隊能在第一時間抵達火災現場協助處理。

曾姓男子3日晚上11時許駕車行經新北市石碇區北47線道，汽車引擎室突然冒煙並起火，連忙逃下車並立即報案求救，消防人車迅速趕抵並撲滅火勢，但該車已燒得只剩骨架，起火原因有待進一步調查釐清。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子3日晚上11時許駕車行經新北市石碇區北47線道，汽車引擎室突然冒煙並起火，連忙逃下車並立即報案求救，消防人車迅速趕抵並撲滅火勢，但該車已燒得只剩骨架，起火原因有待進一步調查釐清。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子3日晚上11時許駕車行經新北市石碇區北47線道，汽車引擎室突然冒煙並起火，連忙逃下車並立即報案求救，消防人車迅速趕抵並撲滅火勢，但該車已燒得只剩骨架，起火原因有待進一步調查釐清。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子3日晚上11時許駕車行經新北市石碇區北47線道，汽車引擎室突然冒煙並起火，連忙逃下車並立即報案求救，消防人車迅速趕抵並撲滅火勢，但該車已燒得只剩骨架，起火原因有待進一步調查釐清。記者王長鼎／翻攝

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