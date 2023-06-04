苗栗鬧區麵店氣爆 祖孫三代重傷

苗栗市南苗鬧區一家牛肉麵店昨天發生嚴重氣爆意外，烈焰、碎裂物和濃煙吞噬整個街口，現場滿目瘡痍。記者胡蓬生／攝影 苗栗市南苗鬧區昨天發生牛肉麵店嚴重氣爆意外，造成四人輕重傷，其中在店內備餐的祖孫三代燒傷嚴重，送醫救治。意外發生時，烈焰、碎裂物和濃煙吞噬整個街口，連在對面擺攤賣地瓜的婦人也受波及，消防單位鑑識，推測有洩出的液化瓦斯氣體遇上火源才引發氣爆。

三名重傷者包括七十八歲的陳姓祖母、五十七歲的許姓兒子及廿三歲許姓孫女，三人有大面積灼傷，其中許男燒傷面積八成，插管後轉送梧棲童綜合醫院，陳姓祖母和許姓孫女燒傷面積超過五成，分別轉至中國醫大附設醫院、林口長庚醫院救治。

消防局鑑識發現，現場有數支液化石油氣瓦斯鋼桶，但並未爆裂，推測是使用的爐具熄滅或未點著，也可能鋼瓶有瓦斯洩出，積蓄到一定濃度後遇上火源瞬間發生氣爆，確切原因待鑑識報告出爐確認。

發生氣爆的牛肉麵店才剛開業不久，位於在光復路、天雲街口，當地是南苗最熱鬧的商圈，氣爆事件讓周邊店家、住戶都心有餘悸。

目擊民眾說，氣爆發生時，整團烈焰、濃煙從牛肉麵店噴出，夾雜大量碎裂的裝潢及其他物品，麵店前的章魚燒攤車被炸到對街，現場滿目瘡痍。

人安基金會苗栗平安站在氣爆店家對面，受爆炸衝擊，不少設施受損。站長黃連進說，協助弱勢設攤的「地瓜媽媽」當時就在門口擺攤，也被波及，所幸送醫無大礙。

另名杜姓老婦說，當時她人在屋內，只聽見一聲轟隆巨響，出來看外面已是一團亂，當時的爆炸巨響，是這輩子沒聽過的聲音。

苗栗市公所指出，受傷的祖孫三代從台中來苗栗開業，經營不到一個月，附近店家對他們並不熟識。