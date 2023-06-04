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悶死久病老父 女服藥尋短獲救

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉和平村前晚，驚傳46歲有精障手冊盧姓女子，疑長期照顧年邁生病父親，身心壓力大，雙手悶死73歲瘦弱父親，再吞不明藥物自殺1死1命危，員警封鎖現場。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉和平村前晚，驚傳46歲有精障手冊盧姓女子，疑長期照顧年邁生病父親，身心壓力大，雙手悶死73歲瘦弱父親，再吞不明藥物自殺1死1命危，員警封鎖現場。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉和平村前晚驚傳人倫悲劇。盧姓女子疑不堪照護父親壓力，竟用枕頭將久病老父悶死再尋短，並留遺書寫道，「爸爸我帶走了，我吃安眠藥，請不要救我」；家人返家後報案，盧女經搶救保住性命，目前由警方戒護，檢察官昨天相驗，預計本周二解剖釐清死因。

據了解，有精神障礙的盧女離婚後返家，照顧有慢性病及老人癡呆的父親（七十三歲），但疑無法承受長期照顧壓力，前晚先悶死父親後再服藥輕生，警方發現，盧父鼻子和上嘴唇有瘀血，臉部疑受到重壓，身體無外傷，死因待檢方釐清。

盧女哥哥透露，父親過去身體健康還可騎車外出喝酒，近日左腿不聽使喚，且有老人癡呆，有肝硬化等慢性病，需要照護。至於妹妹則有憂鬱傾向，但會定期到醫院回診，沒想到發生這種憾事，盼請法官從輕量刑。和平村長許全模說，盧家經濟狀況不好，曾送物資到家中。

衛生局表示，盧父並非失能或癱瘓患者，不符合長照個案，盧女領有精障手冊，衛生護理師有定期追蹤訪視。社會局則指出，該家庭沒有通報高風險紀錄，經查也無低收入戶資格，而盧女則領有身心障礙每月四千元生活補助，社工一年訪視兩次，昨已派員到場協助喪葬及後續事宜。

嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀說，精障者若不按時服藥，容易精神不穩，現行衛生法令對這類患者無法強制就醫，也無法禁止照護，建議政府補強社會救助網資源，讓專業人士提早介入預防。

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衛生局 患者 慢性病

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