擺脫「行人地獄」 淡水警取締未禮讓行人 5月罰180件

為配合政府「路口不讓行人大執法」政策，維護「行人安全」、杜絕駕駛人路口不停讓行人先行。淡水警方規劃加強取締車輛不禮讓人勤務。從今年5月1日迄今，共舉發180件未禮讓行人違規行為，提醒駕駛人，行經路口及行穿線遇有行人穿越都應先暫停，確認已無行人後才可通行以免挨罰。

淡水警分局表示，警方從今年5月分迄今，針對轄內中正路、中山路、學府路、中正東路、新市一路等重要人潮密集路段，派員加強取締路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌、停車再開、人行道違規停車及取締道路障礙等危害行人安全樣態。