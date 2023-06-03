擺脫「行人地獄」 淡水警取締未禮讓行人 5月罰180件
為配合政府「路口不讓行人大執法」政策，維護「行人安全」、杜絕駕駛人路口不停讓行人先行。淡水警方規劃加強取締車輛不禮讓人勤務。從今年5月1日迄今，共舉發180件未禮讓行人違規行為，提醒駕駛人，行經路口及行穿線遇有行人穿越都應先暫停，確認已無行人後才可通行以免挨罰。
淡水警分局表示，警方從今年5月分迄今，針對轄內中正路、中山路、學府路、中正東路、新市一路等重要人潮密集路段，派員加強取締路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌、停車再開、人行道違規停車及取締道路障礙等危害行人安全樣態。
警方表示，短短一個月執行「路口不讓行人」專案取締，共舉發180件汽、機車未禮讓行人違規行為。提醒民眾，如發現車輛不停讓行人等違規狀況，民眾可自行敘明違規事實，並檢具違規證據資料向警察機關檢舉，經查證屬實者將逕行舉發，以期望推動人本交通，改善行人通行環境，減少事故發生。
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