盼能終結行人地獄！父為3歲女辦「人生畢典」 母坐輪椅送別

余母因車禍受傷，開刀後復健中，坐著輪椅到場，與先生送別女兒。記者邵心杰／攝影

余母因車禍受傷，開刀後復健中，坐著輪椅到場，與先生送別女兒。記者邵心杰／攝影 台南3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死、母親重傷住院，事發26天後，余父知道女兒喜歡熱鬧，為她辦一場溫馨「人生畢業典禮」，邀請親友與會，開刀後復健中的余母，坐著輪椅到場送別女兒，全程低頭哀傷流淚，不發一語。台南市長黃偉哲也到場致哀，並表示會以女童父親的話自我告誡「希望這是最後一件」，市府會記取教訓加速改善行人專用時相，為民眾交通安全把關。

黃偉哲說，這次不幸事件，市府及所有市民都感到不捨，事發路口與很多路口設計一樣，但一定有改善空間，事發前台南市有31座行人專用時相，年底前會增加到100座，同時執行路平專案時，一併處理行穿線退縮、增設庇護島等人本設計，降低左轉A柱視野的死角問題，「誠如女童父親所說，希望這是最後一起事件」。

余父指出，女兒佳薇在新冠肺炎期間誕生，她沒被疫情擊倒，26天前她卻在守秩序、守規則情況下喪失幼小生命，台灣俚語說，「是運不是命，是命逃不過」。

余父強忍悲慟說，喪失愛女的痛不是言語可以形容，他還有妻子要照顧，想讓小佳薇的犧牲有價值，台灣不重視行人安全問題，長久以來一直存在，包括他在內，全台人民都需要正視這個問題，只有每個人將心比心，才有辦法改變這環境。

女童人生畢業典禮會場上，布滿案發時來自各界送來的玩偶及信件，還有氣球及女童的玩具等物，不少民眾自動自發前往致意，余父製作女童生活點滴及伯叔阿姨、哥哥姊姊等對女童思念。

余父見此景泣不成聲，代向妻子及女童感謝來自社會關心，向所有人三鞠躬致意，氣氛溫馨感人。