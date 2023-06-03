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台東垃圾場挖出4萬現金 應是長輩遺忘的壓歲錢

中央社／ 台東縣3日電

台東市公所清潔隊利姓隊員在台東垃圾場整理垃圾堆時，發現棄置的拉鍊包疑有東西，打開發現內有15個紅包，裝有現金近4萬元，研判是長輩的壓歲錢誤當垃圾丟掉。

今天上午台東市長陳銘風帶著利姓隊員、政風室主任溫庭瑩到台東縣警察局台東分局報案，利姓隊員在台東垃圾場撿到新台幣3萬9000元，員警清點後入庫，並呼籲失主速到台東分局領取。

利姓清潔隊員昨天用怪手整理垃圾堆時，看到白色包包、藍色拉鍊，感覺裡面有東西，於是撿起來打開，裡面滿滿的紅包袋，利姓隊員趕緊通報政風室。

陳銘風說，今天到台東分局報案，同時一起清點裡面現金，總共有15個紅包袋，有裝千元鈔、有裝百元鈔，還有一個是裝有很多1角的人民幣，總共是3萬9000元。

他說，紅包有寫著「羊眉兔氣」、也有寫著「中國風」，研判是過年晚輩包給長輩的壓歲錢，長輩忘了或是不小心連包包一起丟了，呼籲遺失者趕快到台東分局領取。

陳銘風說，其實清潔隊員家中經濟都不是很好，薪水也不高，很感謝利姓隊員拾金不昧，市公所會擇日表揚。利姓隊員說：「不是我的錢本就不該拿」，平常市公所都有宣導拾獲現金和貴重物品的處理流程。

台東分局長陳蔚文提醒，部分民眾會將現金、金飾或珠寶等貴重物品，夾雜在衣櫃等大型家具內，且用牛皮紙袋、報紙或塑膠袋等包裝掩飾防竊，但大掃除或搬家時，反而一時不察，當作垃圾或資源回收物棄置。呼籲民眾丟棄前，務必先仔細檢查，以免造成損失。

台東 紅包 陳銘風

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