苗市南苗商圈氣爆 祖孫3人嚴重燒燙傷轉院治療

苗栗市南苗三角公園商圈1間新開業店鋪上午發生氣爆，業者一家祖孫3人嚴重燒燙傷，分別轉送外縣市醫院治療，消防局勘查現場初步研判，疑因瓦斯外洩遇明火瞬間引爆釀災。

這起意外發生在上午10時許，位於苗栗縣苗栗市南苗三角公園、天雲街口1間販售牛肉麵店鋪突然氣爆，苗栗縣消防局獲報立即派遣特搜、苗栗、公館等分隊趕往救援，現場3名傷患全身多處大面積灼傷，另有1名在對面賣地瓜的女子遭波及，腳部受傷，4人均由救護車送往苗栗市大千醫院救治。

業者祖孫一家3人傷勢嚴重，均安排轉院治療，其中55歲許姓男子全身燒燙傷，面積約80%，插管後轉送台中童綜合醫院，23歲女兒臉部、身體燒傷面積55%，轉送林口長庚醫院，78歲陳姓老婦燒傷面積55%，轉送中國醫藥大學附設醫院。

根據附近監視器拍攝到氣爆過程，事發當時，一陣宛如噴射火龍從店鋪衝往街道，瞬間大批木板、爐具、攤車及一旁賣章魚燒攤位的招牌都噴飛四散，威力驚人，現場一片狼籍。

氣爆店鋪對面是人安基金會苗栗平安站，林姓女子當時剛烤好地瓜正在休息，她說，事發前，店鋪鐵捲門已經打開，應是正準備要營業，突然「轟」一聲巨響，她整個人瞬間被強烈氣流噴進屋內，許多物品、玻璃飛濺，還有鐵棍整根插進紙箱上，所幸命大，只有腳被噴濺碎片割傷。

林女表示，現場遺落店鋪門口的瓦斯桶仍持續洩漏，有人趕緊上前關閉，想起意外過程仍心有餘悸「魂都沒了」。

店鋪房東表示，業者不久前才剛租下店面，販售牛肉麵、餡餅等麵食，平常只看到父親、女兒及阿嬤3人一起做，一切才剛起步，招牌、點菜單都尚未完備，未料就發生意外。

苗栗縣消防局第一大隊大隊長鄭勝峰指出，火調人員事後在現場發現3桶液態瓦斯，而店鋪室內天然氣管線拆除未使用，且無其他可能引爆物品，初步研判疑因瓦斯鋼瓶外洩，當外洩的瓦斯蓄積達一定濃度、能量，一旦遇有明火即產生瞬間爆炸，詳細原因待進一步調查釐清。