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水電工拉線做開關突然倒地頭撞到 沒電擊傷死因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

56歲蕭姓男水電工今天下午2時許，他與同事在新北市八里區大堀湖一處木工廠，進行電線拉接做電源開關時，卻突然倒地頭部撞傷，救護人員獲報趕抵檢視蕭男沒有電擊傷，額頭友處傷口當場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治，至於確切死因有待調查釐清。

據了解56歲蕭姓男子是一名水電工，今天下午2時許他與同事在在新北市八里區大堀湖一處木工廠，進行電線拉接做電源開關時，卻不之原因倒地，蕭男頭部撞傷當場沒有生命徵象。

救護人員獲報派員趕抵，經檢視蕭男全身上下沒有電擊傷，額頭處有道撕裂傷口，緊急包紮止血、CPR急救送醫仍宣告不治，醫院初判為心肌梗塞，至於確切死因，有待檢警調查釐清，勞工局也將派員到場釐清有無工安疏失。

蕭姓水電工與同事在新北市八里區大堀湖一處木工廠接線做電源開關，卻突然倒地送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓水電工與同事在新北市八里區大堀湖一處木工廠接線做電源開關，卻突然倒地送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓水電工與同事在新北市八里區大堀湖一處木工廠接線做電源開關，卻突然倒地送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓水電工與同事在新北市八里區大堀湖一處木工廠接線做電源開關，卻突然倒地送醫不治。記者曾伯愷／翻攝

水電

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