水電工拉線做開關突然倒地頭撞到 沒電擊傷死因待查
56歲蕭姓男水電工今天下午2時許，他與同事在新北市八里區大堀湖一處木工廠，進行電線拉接做電源開關時，卻突然倒地頭部撞傷，救護人員獲報趕抵檢視蕭男沒有電擊傷，額頭友處傷口當場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治，至於確切死因有待調查釐清。
據了解56歲蕭姓男子是一名水電工，今天下午2時許他與同事在在新北市八里區大堀湖一處木工廠，進行電線拉接做電源開關時，卻不之原因倒地，蕭男頭部撞傷當場沒有生命徵象。
救護人員獲報派員趕抵，經檢視蕭男全身上下沒有電擊傷，額頭處有道撕裂傷口，緊急包紮止血、CPR急救送醫仍宣告不治，醫院初判為心肌梗塞，至於確切死因，有待檢警調查釐清，勞工局也將派員到場釐清有無工安疏失。
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