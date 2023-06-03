水電工拉線做開關突然倒地頭撞到 沒電擊傷死因待查

56歲蕭姓男水電工今天下午2時許，他與同事在新北市八里區大堀湖一處木工廠，進行電線拉接做電源開關時，卻突然倒地頭部撞傷，救護人員獲報趕抵檢視蕭男沒有電擊傷，額頭友處傷口當場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治，至於確切死因有待調查釐清。

據了解56歲蕭姓男子是一名水電工，今天下午2時許他與同事在在新北市八里區大堀湖一處木工廠，進行電線拉接做電源開關時，卻不之原因倒地，蕭男頭部撞傷當場沒有生命徵象。