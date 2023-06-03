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違法開立不實吊銷罰單？ 台南5員警分別以3至10萬交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢調去年偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，警政署通令各縣市全面清查，台南市警局主動提供相關可疑查詢名單比對，廉政署等昨分赴四、五分局、麻豆及保大等單位調取相關資料，並約談黃姓等5名員警說明，檢方深夜訊後分別以3萬至10萬金額交保。

台南市警局指出，本案係本局主動自檢清查的案件，將持續秉持毋枉毋縱、徹查到底精神，遏止風紀弊端。同時，市警局為此也再次叮囑各單位主官管，提醒同袍務必遵守相關資訊查詢規定，以免觸法。

據調查，有租賃業者界為避免出租收益損失，刻意讓無牌車上路，再找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷；車主僅需繳交違規罰鍰即可重新驗車領取新牌照，繼續租賃，導致吊扣牌照處分形同具文。

去年6月間，檢調在新北市、桃園市與新竹縣等發動多波偵查行動，多名官警涉案，警政署通令各縣市全面清查，台南市警局也提供相關可疑查詢名單比對，廉政署等昨分赴四、五分局、麻豆及保大等單位調取相關資料，並傳喚黃姓等5名員警到案說明。

據調查，黃等人否認涉案，更有員警開單數為個位數，指未曾配合代辦業者開單。檢方複訊後命黃姓員警10萬元交保；黃姓員警6萬元交保；王姓、林姓及馬姓員警各以3萬元交保。

廉政署等昨天傳喚黃姓等5名員警到案說明，深夜訊後命以3萬至10萬不等金額交保。圖／本報資料照
廉政署等昨天傳喚黃姓等5名員警到案說明，深夜訊後命以3萬至10萬不等金額交保。圖／本報資料照

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