苗栗氣爆案3名重傷者是祖孫三代 外地來開業遇劫

苗栗市南苗商圈上午發生牛肉麵店嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，其中3名傷者經查證是經營店家的祖孫三代，包括祖母、兒子及孫女共3人，且都受大面積灼傷，分別轉院搶救。苗栗縣消防局初步勘驗火場，推測可能是店內使用的液化瓦斯鋼瓶或爐具洩出瓦斯，遇到明火引發大氣爆。

上午發生氣爆意外，原先以為路過被波及78歲陳姓老婦，經查證是承租店面經營牛肉麵店57歲許姓男子的母親，意外發生時店內祖孫三人都有超過50％的大面積燒燙傷，其中許姓男子燒傷面積達到80％，插管並轉送台中梧棲童綜合醫院救治，祖母和23歲許姓孫女分別送往林口長庚、中國醫大附屬醫院救治。

苗栗縣消防局已進行火場鑑識，發現店內使用的是液化石油氣瓦斯鋼桶，並未炸裂，推測是使用的爐具未點著，或瓦斯鋼瓶氣體洩出，積蓄到一定濃度後遇上火源發生氣爆，由於店內有許多木造輕隔間，氣爆時被炸碎，火勢也很快熄滅，至於確切氣爆原因，仍待現場跡證蒐集及鑑識報告出爐後才能確認。