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警備車國1苗栗段火燒車 2員警和2逾期移工急逃命

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣警察局頭份分局今天押解逾期居留外籍移工，行經國道1號南下130公里處，廂型警備車突然冒煙起火，所幸2名員警及2名移工逃出車外，消防隊員趕往撲滅火勢，未釀傷亡。

苗栗縣消防局指出，下午1時55分接獲通報，國道發生火燒車事件，隨即派遣頭屋分隊前往搶救，抵達國道1號南下130公里苗栗交流道附近，發現1輛廂型警備車有火舌濃煙竄出，車內4人都已自行逃出。

起火車輛全面燃燒，不時傳出爆裂聲響，消防隊員立刻拉出水線灌救，不到10分鐘就順利控制火勢，確定無人傷亡，也未波及其他車輛。

頭份分局指出，2名員警下午駕車將查緝逾期居留2名外籍移工押送至移民署苗栗縣專勤隊，車輛行經國道中途就傳出燒焦味，員警急忙把車輛停放路肩，不久後整台車輛遭到火舌吞噬，所幸人員皆及時逃生；後續由其他支援車輛順利將外籍移工送至專勤隊，至於起火原因仍待進一步了解。

警方表示，這輛廂型警備車車齡已12年，都有定期檢測保養，車況正常，5月12日才剛換水箱，何以發生火燒車也百般納悶。

移工 國道 苗栗縣

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