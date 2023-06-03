不顧攔阻交易虛擬貨幣 女子見車手遭逮才知被騙

台南市李姓女子透過LINE群組準備購買130萬元虛擬貨幣，且不顧警方苦勸攔阻，昨天下午在中西區現金交易時，警方當場逮捕車手陳姓男子，李女才直呼：「真的是詐騙啊」。

台南市警局第二分局今天告訴中央社記者，二分局接獲嘉義警方情資，得知有1名車手將到台南詐騙取款，警方追查找到將以新台幣130萬元購買虛擬貨幣「太達幣」的58歲李姓女子。

當時李女已備妥現金準備交易，且不相信自己遭到詐騙；警方苦勸不聽，乾脆陪同李女交易，昨天下午5時許當場逮捕謊稱是幣商專員的20歲高雄陳姓車手時，李女才驚覺自己真的被騙。

警方調查，李女平時喜好投資虛擬貨幣，透過朋友介紹在LINE群組認識自稱「好幣所」的虛擬貨幣商，再相約交易，即使警方登門查證，李女也堅信幣商絕無問題。

陳姓車手也非常小心，一再變更面交地點，從李女住處、大樓接待室再轉至民族路民宅前，以觀察注意有無警察蹤跡。警方逮捕陳男後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。