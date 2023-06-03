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苗栗鬧區牛肉麵店瓦斯氣爆釀4傷 路過阿婆慘遭波及
苗栗縣苗栗市南苗鬧區今天早上10點多發生氣爆意外，1間賣牛肉麵與牛肉餡餅的店面才剛準備營業，突然發生瓦斯氣爆。多樣物品與裝潢全都被炸到街道上，造成麵店備廚1對男女與路過的7旬阿婆3人大面積灼傷送醫，對面人安苗栗站人員也遭波及，共4人受傷送醫。
苗栗縣消防局今天早上10點18分接獲警察局轉報指出，苗栗市天雲街三角公園小木屋鬆餅隔壁發生氣爆事故，現場3人受傷，立刻苗栗、特搜、公館人車前往處理。
氣爆現場一片狼籍，天雲街街道遍布被炸裂的物品、裝潢物，連店前章魚燒攤位與招牌都被炸到街上，場面怵目驚心。警消確認現場為瓦斯氣爆，瓦斯已關閉，無明火有煙，3人有大面積灼傷傷勢較重送醫後，再增1名民眾遭波及輕傷，送大千醫院救治。
警消獲報到場封鎖氣爆現場，也管制人車進入，瓦斯公司已經緊急派員確認外管没破損，目前現場偵測無瓦斯氣體洩漏，警消人員也正在全面清查、同時釐清事故原因。
據了解，發生氣爆意外的牛肉麵店剛開業約半個月，人安苗栗平安站在對面首當其衝，一、二樓飽受震波及碎裂物衝擊，屋內設備物件毀損多。
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