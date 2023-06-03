快訊

校長大風吹…都想去小校 有些縣市甚至找不到人？

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港美女邀「一起發財」 高雄男心動砸9萬警一語驚醒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子見香港女網友大頭貼是位美女，以為好事上門，女方邀投資「一起發財」，他二話不說，到銀行匯3000美金、折合台幣約9萬2000元，行員和警方勸阻，警方問劉「陌生人一句話你就匯錢，確定嗎？」一語驚醒他打消念頭。

警方指出，55歲劉姓男子昨天上午11時許，到鳳山區曹公路一家銀行，欲匯款3000元美金、折合台幣約9萬2000元，行員關懷提問，劉聲稱要投資外幣買賣，行員懷疑他遭到詐騙報警。

鳳山警分局鳳崗派出所員警到場了解，劉告知警方，和一名暱稱「FAYE」的香港籍王姓女網友加LINE，王自稱任職投顧公司經理，表示自己投資常獲利，邀他一起投資外幣賺錢，還稱可代他操作、賺取匯差獲取高額的報酬。

警方檢視劉的手機，發現對方大頭貼長相甜美，才讓劉男心動，警方當下告知劉「這樣子你就要來匯錢？錢匯出國外就追不回了」，一番話驚醒劉男。

警方當下查找相關詐騙新聞畫面，對劉說明此為投資詐騙慣用套路，劉才打消匯款念頭，避免落入騙局。

陌生的香港美女邀「一起發財」，讓高雄劉姓男子心動下，砸9.2萬投資，鳳山警分局警方在銀行勸阻。記者石秀華／翻攝
陌生的香港美女邀「一起發財」，讓高雄劉姓男子心動下，砸9.2萬投資，鳳山警分局警方在銀行勸阻。記者石秀華／翻攝
陌生的香港美女邀「一起發財」，讓高雄劉姓男子心動下，砸9.2萬投資，鳳山警分局警方在銀行勸阻。記者石秀華／翻攝
陌生的香港美女邀「一起發財」，讓高雄劉姓男子心動下，砸9.2萬投資，鳳山警分局警方在銀行勸阻。記者石秀華／翻攝
陌生的香港美女邀「一起發財」，讓高雄劉姓男子心動下，砸9.2萬投資，鳳山警分局警方在銀行苦口婆心勸劉，才讓他打消念頭。記者石秀華／翻攝
陌生的香港美女邀「一起發財」，讓高雄劉姓男子心動下，砸9.2萬投資，鳳山警分局警方在銀行苦口婆心勸劉，才讓他打消念頭。記者石秀華／翻攝

詐騙 台幣

延伸閱讀

六四紀念館紐約開幕 特設香港民運展區

參加台灣實境節目疑作弊！香港TVB美女主持人慘遭退賽

香港商場凶案2靚女死亡 凶刀砍到變形 港紅會提供心理諮商

高雄旱季易缺水 學者籲中央均衡調度水資源

相關新聞

女悶死臥床父人倫悲劇 身心醫學科醫師：補強社會救助網資源

嘉義縣竹崎鄉和平村昨晚，驚傳46歲有精障手冊盧姓女子，疑長期照顧年邁生病父親，身心壓力大，雙手悶死73歲瘦弱父親，再吞不...

香港美女邀「一起發財」 高雄男心動砸9萬警一語驚醒

劉姓男子見香港女網友大頭貼是位美女，以為好事上門，女方邀投資「一起發財」，他二話不說，到銀行匯3000美金、折合台幣約9...

嘉義市公明路餐廳火警 消防隊及時疏散滅火

嘉義市清晨鋒面過境，大雨傾盆，雨停後，今天上午8點33分消防局獲報公明路有家餐廳發生火警，消防隊員迅速到場，從3樓疏散1...

高雄男欠70萬撂2友人助陣談判 不滿遭催債打傷債主

劉姓男子向高雄一家熱炒店林姓老闆借貸70萬未還，今晨帶王姓和黃姓友人前往店內談判，過程中，因不滿林態度強硬逼問還款時間，...

人倫悲劇！嘉義女留遺書 悶死老父親後服藥尋短救回

嘉義縣竹崎鄉和平村昨晚驚傳人倫悲劇，40多歲盧姓女子疑因無法承受長照壓力，將久病臥床的73瘦弱父親悶死，留下遺書後服藥尋...

「你女兒涉及毒品案」男遭詐一急要匯款 員警幫他守住30萬

潘姓男子接獲不明來電，指其愛女涉及毒品案，須繳納30萬元才能脫身，台北市警方接獲銀行通報後派員到場關懷，當場告知潘男「這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦