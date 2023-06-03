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香港美女邀「一起發財」 高雄男心動砸9萬警一語驚醒
劉姓男子見香港女網友大頭貼是位美女，以為好事上門，女方邀投資「一起發財」，他二話不說，到銀行匯3000美金、折合台幣約9萬2000元，行員和警方勸阻，警方問劉「陌生人一句話你就匯錢，確定嗎？」一語驚醒他打消念頭。
警方指出，55歲劉姓男子昨天上午11時許，到鳳山區曹公路一家銀行，欲匯款3000元美金、折合台幣約9萬2000元，行員關懷提問，劉聲稱要投資外幣買賣，行員懷疑他遭到詐騙報警。
鳳山警分局鳳崗派出所員警到場了解，劉告知警方，和一名暱稱「FAYE」的香港籍王姓女網友加LINE，王自稱任職投顧公司經理，表示自己投資常獲利，邀他一起投資外幣賺錢，還稱可代他操作、賺取匯差獲取高額的報酬。
警方檢視劉的手機，發現對方大頭貼長相甜美，才讓劉男心動，警方當下告知劉「這樣子你就要來匯錢？錢匯出國外就追不回了」，一番話驚醒劉男。
警方當下查找相關詐騙新聞畫面，對劉說明此為投資詐騙慣用套路，劉才打消匯款念頭，避免落入騙局。
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