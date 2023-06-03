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高雄男欠70萬撂2友人助陣談判 不滿遭催債打傷債主

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子向高雄一家熱炒店林姓老闆借貸70萬未還，今晨帶王姓和黃姓友人前往店內談判，過程中，因不滿林態度強硬逼問還款時間，2友人跳出聲援，拿椅子砸林男，劉也加入戰局，員工報警，劉等3人被逮捕送辦。

警方調查，在新興區七賢路經營熱炒店的林姓男子（28歲），日前借70萬元給友人劉姓男子（31歲）周轉，但劉一直未還錢，於是邀劉在今天凌晨3時趁店內打烊時刻商討債務還款問題。

劉男當下邀約友人王姓男子（32歲）和黃姓男子（26歲）助陣，過程中因林態度強硬，且不斷要求劉說出確切還款期限，引發王、黃兩人不滿，聲援劉男，憤而就地拿起店內椅子丟向林，劉也加入戰局，徒手拉扯林，員工見狀拉開雙方並報警。

警方獲報趕抵，被打的林男頭部紅腫、手腳擦挫傷，所幸無大礙；警方將動手的劉等3人帶回；警詢後，依傷害、妨害秩序等罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄劉姓男子（前排右）欠70萬，撂王姓和黃姓兩名友人助陣談判，不滿遭催債，打傷熱炒店老闆債主，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子（前排右）欠70萬，撂王姓和黃姓兩名友人助陣談判，不滿遭催債，打傷熱炒店老闆債主，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子（前排中）欠70萬，撂王姓和黃姓兩名友人助陣談判，不滿遭催債，打傷熱炒店老闆債主，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子（前排中）欠70萬，撂王姓和黃姓兩名友人助陣談判，不滿遭催債，打傷熱炒店老闆債主，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

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