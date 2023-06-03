女悶死臥床父人倫悲劇 身心醫學科醫師：補強社會救助網資源

嘉義縣竹崎鄉和平村昨晚，驚傳46歲有精障手冊盧姓女子，疑長期照顧年邁生病父親，身心壓力大，雙手悶死73歲瘦弱父親，再吞不明藥物自殺1死1命危；盧女經嘉基搶救無生命危險，初步調查，女子疑服安眠藥，警方戒護中，身心醫學科醫師建議補強社會救助網資源，加強社工、公衛護理師訪視輔導關懷次數，讓專業人士提早介入預防。避免悲劇發生。

警方調查，命案住家無鄰居，無打鬥、外力介入，房間內46歲照顧父親盧姓女子女子意識不清，疑服用不明藥物倒在地上，父親躺在床上明顯死亡，未發現凶器、藥袋及空瓶等，盧女與哥哥、父親同住，哥哥報案。

嘉基在盧姓清醒後安排身心科醫師診治，盧女說不出服用藥物，嘉義縣衛生局說，女子有精障手冊，屬4級病情穩定，定期就藥拿藥，2015年起衛生局公衛護士每年2次定期訪視，女子離婚返鄉照護父親，無法強制就醫，也無法禁止照護，父女不符長照資格。

擁有中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀說，能申請到精障手冊，不外精神分裂症或躁鬱症，算病情嚴重，雖到醫院拿藥，但不按時服用，精神會不穩定，壓力大有衝突，容易出事，現行衛生法令，對這類患者無法強制就醫，也無法禁止照護，建議政府補強社會救助網資源，中央增加補助地方，加強社工師、公衛護理師訪視輔導關懷次數。

李連冀表示，這類脆弱家庭悲劇案件發生，存在社會底層陰暗角落，修刑法減輕或免除身心障礙照護者殺害親人法條，不是解決這類問題辦法，人死不能復生，判死無助問題解決，應加強源頭社會社助網關懷資源，讓專業人士提早介入預防，增加對社工師、公衛護理師訪視輔導關懷津貼補助。

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