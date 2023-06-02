投資失利萌輕生念頭 女從商旅11樓墜落不治

台北市中山區某商旅今午發生墜樓案，年約50歲嚴姓女子從11樓房間陽台墜落1樓地面，送醫不治，據悉女子生前曾因投資失利向家人借錢，也曾揚言輕生，未料今午發生憾事，檢警已介入調查並相驗。

台北市消防局表示，今午12時19分獲報，中山區林森北路某商旅有民眾墜樓，救護人員到場急救，將傷者送往台大醫院救治，傷者仍於到院前失去呼吸心跳。

警方調查，房務人員中午發現嚴女獨自待在11樓房間陽台，從旁邊窗口勸說嚴女別想不開，嚴女仍向外墜落1樓。

據悉，嚴女將寫有個人資料的紙條放在衣物口袋中，入住的房間內也留有紙條，透露因投資失利有輕生念頭。

家屬獲悉後表示，家人多在海外生活，嚴女因投資失利缺錢花用，曾向家人開口要錢，甚至揚言輕生，沒想到今天真的發生憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980