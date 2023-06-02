對峙2小時！汐止男挾持前女友揚言開瓦斯 遭警方移送偵辦

新北市汐止區福德二路今晚7時發生一對情侶吵架，邱姓男子疑似持前女友鎖門揚言開瓦斯，現與消防人員與警方對峙兩小時，於晚間9時許自行開門，現由警方帶返警局詢問中。

新北市消防局今天晚上7時獲報，汐止區福德二路一棟7層樓的頂樓加蓋房間，有一對情侶發生吵架，38歲邱姓男子鎖門揚言開瓦斯尋短，與消防人員與警方對峙。消防局調派13輛消防車、出動39人，現場已架設水線及充氣墊，同時疏散該棟建房內22名民眾。

據了解，邱男與女友分手後，仍多次找前女友想復合，前女友不堪其擾，已向北市警方聲請家暴令，今晚邱男以要吃藥尋短，將前女友騙到汐止住處談判，結果女友一進門就被控制在屋內。

鄰居聽到二人爭吵聲報警，邱男一度揚言要開瓦斯同歸於盡，汐止警分局黃國政與副分局長施嘉文及偵查隊副隊長沈政吉等人，由消防人員及轄區社后派出所員警約7、8人冒險上樓，經過長達兩個多小時的溝通，邱男才於晚上9時許自行開門。

邱男目前已由警方帶返警局，警詢後明將依違反家暴令及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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